‚Výjimečný tým.‘ Palát pomohl Tampě k obhajobě titulu a zařadil se s Ruttou mezi velikány

Detroit, Pittsburgh a teď už i Tampa Bay - pouze tyto tři týmy v posledních 25 letech dokázaly obhájit vítězství v zámořské NHL. Tampě ke druhému titulu v řadě pomohli i dva čeští hokejisté - Ondřej Palát a Jan Rutta. Palát nasbíral v play-off 13 kanadských bodů a pomohl svému týmu proti Montrealu k finálové výhře 4:1 na zápasy. Praha 7:20 10. července 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejista Ondřej Palát | Foto: Kim Klement | Zdroj: Reuters

„Je úžasné, že jsme to vyhráli dvakrát po sobě. Říká se, že je tuto trofej je ve sportu vyhrát nejtěžší a můžu to potvrdit. Tento tým byl výjimečný a budu na to dobře vzpomínat.“

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si Ondřeje Paláta po úspěšné obhajobě Stanleyova poháru

Český hokejový útočník Ondřej Palát nastupoval během celé vyřazovací fáze v první lajně Lightning vedle Braydena Pointa, nejlepšího střelce play-off, a Nikity Kučerova, který byl s 32 kanadskými body nejproduktivnějším hráčem play-off. Rodák z Frýdku-Místku, který sám přidal 13 kanadských bodů za pět gólů a 8 asistencí, si hned po vítězství vzpomněl na ty, kteří ho k hokeji přivedli.

„Hned na ledě jsem volal rodičům, kteří byli v posteli a koukali se ve Frýdku na zápas v televizi. S manželkou jsme volali, její sestře, jejím rodičům, obvolali jsme celou rodinu,“ říká Palát.

Tampa obhájila Stanley Cup, v pátém utkání s Montrealem jí stačil jediný gól. Slaví i Palát s Ruttou Číst článek

V posledních 25 letech se pouze třem týmům podařilo v NHL obhájit titul - Detroitu, Pittsburghu a teď i Tampě. Zatímco loňské finále, ve kterém Tampa porazila Dallas, se odehrálo bez diváků, letos už tým vedený kapitánem Stevenem Stamkosem mohl po vítězství slavit před fanoušky.

„Bylo úplně něco jiného vyhrát to doma před plnou halou a slavit to potom s manželkou a se všemi rodinami, co tam byly,“ pochvaluje si český útočník.

Vedle Paláta titul s Tampou obhájil také další Čech, obránce Jan Rutta, který byl podle Paláta jedním ze základních stavebních kamenů vítězného celku. „Jsem za něj moc rád, že dal v play-off dva góly, když předtím v sezóně nedal ani jeden. Hrál výborně,“ vzkázal na adresu svého spoluhráče.

Před Palátem a Ruttou to byli ještě Jaroslav Pouzar, Jiří Hrdina a Jaromír Jágr, kteří z českých hokejistů se svými týmy v NHL dvakrát po sobě získali Stanleyův pohár.