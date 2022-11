O cestě do Finska za NHL. Hokej spojuje lidi na každém kroku, i přes jazykovou bariéru

I když letíte sami, můžete v letadle a pak ve vlaku potkat někoho, kdo má podobný zájem. Přesvědčil se o tom reportér Radiožurnálu při cestě na dva zápasy NHL do Finska. I když nemáte stejnou řeč, zájem o hokej se dá poznat i beze slov. Cesta z Prahy do Tampere, kde bude v pátek a v sobotu hrát Colorado a Columbus, začala na Letišti Václava Havla. Tampere 11:01 3. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Skupina fanoušků na cestě za NHL do finského Tampere | Foto: František Kuna | Zdroj: Český rozhlas

„Největší skupina, co letí, je z Vídně. Pak jsme my z Prahy a po nás ještě výpravy z dalších měst. Mnoho z nás jsou dlouholetí fanoušci. Já fandím Coloradu od vzniku klubu. Dres jsem si nasadil hned, když jsem vyšel z bytu, aby to bylo všem jasné od začátku,“ líčí na letišti v Praze slovenský fanoušek Josef.

Parta českých a slovenských fanoušků Colorada zamířila po výstupu z letadla přímo do první restaurace na letišti v Helsinkách.

Nebylo nutné spěchat na vlak, vždyť další parta fanoušků Lavin z Vídně byla ještě na cestě.

Za stmívání nabere vlak směrem do Tampere rychlost bezmála 170 km/h, a tak země tisíců jezer a lesů mizí ve tmě za skly dvoupatrové soupravy.

„Ne, není to povídka o tom, jak jsem jel vlakem z Helsinek do Tampere, hokej je mi totiž na blízku prakticky okamžitě,“ vypráví reportér Radiožurnálu František Kuna.

„Venku zapadlo slunce. Co ale svítí, je obrazovka mého počítače. Její obsah zaujme muže, kterého musím po chvíli pustit k oknu. Když se u mě střídají hokejové motivy a znaky týmů Colorada a Columbusu, nápadně se beze slova nahne, zvědavost mu také mlčky oplácím pohledem do displeje jeho mobilního telefonu,“ popisuje příhodu.

Mark your calendars



Merkkaa kalenteriisi



Tampere, Suomi pic.twitter.com/BMsmo2wtb8 — Columbus Blue Jackets (@BlueJacketsNHL) November 2, 2022

„Stránky s ojetými auty rychle mění za fotogalerii a ukazuje mi fotku, kde je on s nějakým hokejistou. Soudě dle kulatého obličeje borce v mikině Colorada je to Joni Lehto, bývalý finský hokejista,“ pokračuje v příběhu.

Muž je ale vytrvalý a pátrá po dalších bývalých hráčích z NHL. V telefonu ukáže třeba slovenského útočníka v dresu Colorada Marka Svatoše.

„Naše cesty se ale brzy rozejdou, musím zaklapnout počítat, a tak si věnujeme poslední pohledy do našich přístrojů. On do mé reportáže o cestě na NHL, které nemůže rozumět. Já jsem na tom o trochu lépe. Poznám totiž, že můj vlakový hokejový parťák nejspíš plánuje koupit velký červený kompresor za 599 Eur,“ dodává František Kuna, reportér Radiožurnálu.