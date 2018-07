‚Budoucnost je velká.‘ Hertl dostal v San José novou smlouvu a vyhlíží další Čechy

Letos bude mít klidnější léto, protože práci hokejového útočníka v nejlepší lize světa bude mít i v dalších čtyřech letech. Tomáš Hertl je před nadcházející sezonou v Česku, kde ho zastihla zpráva o novém kontraktu. A vylepšenou smlouvu dostal i proto, že za pět let v NHL udělal hodně práce. San Jose 6:58 9. července 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Hertl slaví branku proti Anaheimu. | Foto: Jeff Chiu | Zdroj: AP

Tomáš Hertl vlétl do NHL v roce 2013 v devatenácti letech. Ve svém třetím utkání dal čtyři góly New Yorku Rangers, přičemž jeden z nich krásnou fintou s hokejkou mezi nohama. Po nováčkovském kontraktu podepsal na dva roky a loni v létě věděl, že v následující sezoně bude hrát o budoucnost. A povedlo se, sezona bez zranění, stabilní výkony. Za to si od San Jose vysloužil smlouvu na čtyři roky, která mu zaručuje roční příjem přes 5,5 milionu dolarů.

„Od konce sezony jsme si volali, jaké byly třeba nabídky nebo co ode mě čekají a podobně. A pak jsme byli zrovna s přítelkyní na Karlově mostě a tam mi zavolali, takže bylo příjemné se to dozvědět v centru Prahy. Samozřejmě jsem měl obrovskou radost a jel jsem to domů oznámit rodičům,“ popisuje Hertl.

Agent Spálenka tak oznámil podmínky kontraktu Hertlovi po telefonu, když se hráč procházel Prahou. Debaty za stolem v kanceláři osobně nečekejte. Konferenční hovory, i tak se vyjednávají miliony dolarů.

„Nevěděl jsem, jestli to řeknu rodičům hned nebo později, ale pak mi volal generální ředitel, že to budou oznamovat, tak jsem ještě rychle letěl domů, než to vyjde všude, protože jsem chtěl, aby to blízcí věděli dřív. Všichni v rodině jsou samozřejmě hrozně moc spokojení a pyšní,“ říká Tomáš Hertl.

Čtyřiadvacetiletý útočník má za sebou v NHL pět let a rád by měl v týmu české kamarády. O šanci znovu zabojuje obránce Radim Šimek a útočník Lukáš Radil, který by tak mohl pobyt v Moskvě vyměnit za Kalifornii.

„Jsem rád, že máme nějaké Čechy, i když není jisté, že tam budou. Radim Šimek má myslím velkou šanci si letos zahrát a doufám, že se mu to povede. Lukáš Radil má myslím taky velkou šanci. Rád bych je tam uvítal. Když budou cokoliv chtít, rád jim pomůžu a budu jim k dispozici, protože vím, jaké byly moje první roky, když mi Martin Havlát pomáhal,“ říká Hertl.

Doby českých kolonií v klubech jako v Pittsburghu nebo na Manhattanu v Rangers jsou pryč, i tak ale do NHL nakukují mladí Češi. Zadina, Kaut, Nečas, gólman Francouz… I jim Hertl moc přeje.

„Pořád je nás tam dost, i když ne tolik, jako bývávalo. Když má kdokoliv nějaký úspěch nebo se dostane do týmu, tak jsem za to hrozně rád, protože chci, aby se český hokej dál rozvíjel a byli jsme zase ta špička. Teď se ukázalo, že těch mladých hráčů máme hrozně moc. Budoucnost je velká, musíme to teď my mladí chytit za pačesy a pak se třeba sejdeme na nějaké mezinárodní úrovni, abychom ukázali, že pořád hokej hrát umíme a že patříme ke špičce,“ říká Hertl.

Hertlovi nová čtyřletá smlouva může trochu usnadnit rozhodování, jestli přijmout případnou pozvánku na mistrovství světa, kdyby San Jose skončila sezona brzy. Ale tohle v Americe a Kanadě raději neříkejte, nějaké co by kdyby po sezoně, to ne.

Na konci každé sezony je vidina Stanley Cupu a pokud by Hertl chtěl motivaci, může se na něj jít po víkendu podívat. Přivezou ho totiž hokejisti Washingtonu. V úterý Kempný do Hodonína a Brna, Vrána ve středu do Prahy.