‚Chytil jsem výbornou organizaci.‘ Hokejový obránce Král podepsal nováčkovskou smlouvu v Torontu

I v době ovlivněné šířením nového typu koronaviru může hokejista dosáhnout největšího úspěchu dosavadní kariéry. Důkazem je mladý obránce Filip Král, který před pár dny podepsal svou první smlouvu s týmem NHL – konkrétně Torontem Maple Leafs. Slavný kanadský klub draftoval odchovance brněnské Komety před dvěma roky, teď si svými výkony řekl Král o nováčkovský kontrakt. Blansko 16:16 4. dubna 2020

Český hokejista Filip Král v souboji s Kanaďanem MacKenziem Entwistlem | Foto: Darryl Dyck | Zdroj: ČTK / AP

„Jak jsem vrátil asi tři týdny zpátky, tak jsme měli konferenční hovor s mým agentem tady v Česku a s mým agentem v Americe a řešili jsme, jaké budou podmínky a jak vše bude probíhat. Za tři dny mi poslali e-mail, který jsem si doma vytiskl a podepsal ho a poslal zpět. Pak už jsem jen čekal, až to oznámí,“ popisuje pro Radiožurnál hokejový obránce Filip Král, jak v době ovlivněné šířením nového typu koronaviru podepsal smlouvu s Torontem Maple Leafs.

Trochu zvláštně tak prožil dosud největší individuální úspěch své kariéry. „Když nepočítám týmové úspěchy, tak je to určitě to nejvíc, co se zatím událo za dobu mé kariéry.

Dvacetiletý bek zvolil cestu brzkého odchodu do zámoří, minulé tři ročníky strávil v juniorské Western Hockey League. Zpětně tedy může rozhodnutí opustit mateřskou Kometu Brno ještě v dorosteneckém věku hodnotit pozitivně.

„Dokázal jsem se tam prosadit. Chytil jsem výborné trenéry a výbornou organizaci, to člověk také potřebuje. Hned od začátku mě začali stavět na přesilovky a oslabení, hrál jsem všechny situace.“

Při pohledu do statistik je zřejmé, že Král patří k ofenzivním obráncům, kteří podle trenérů i expertů českému hokeji chybějí. V aktuální předčasně ukončené sezoně juniorské soutěže nastoupil do padesáti tří utkání a připsal si 49 bodů.

„Pokud nebudu mít dobrou obranu, ať už v NHL nebo v AHL, tak tam nebudu mít šanci, tudíž budu muset obranou činnost zlepšit. Až poté budu moct jít do útoku. Rád bych zůstal ofenzivním typem obránce a sbíral body i dál,“ vysvětluje Král.

V těchto dnech Král doma v Blansku pracuje na fyzické kondici a doufá, že se co nejdřív dostane na led, aby se mohl co nejlépe připravit na přechod do mužského hokeje. Do NHL je i po podpisu nováčkovské smlouvy cesta dlouhá, rád by se ale napevno usadil v záložním týmu Toronta.