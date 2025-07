Jediný český kouč v NHL míří do Philadelphie. ‚Chci se zaměřit na ofenzivní hokej,‘ říká Svejkovský

Ivan Hlinka, Slavomír Lener a teď Jaroslav Svejkovský. Česká trenérská stopa zatím není v hokejové NHL příliš prošlápnutá, poslední jmenovaný se o to ale bude od nové sezony snažit v novém angažmá, do Philadelphie si ho totiž z Vancouveru přetáhl nový kouč Rick Tocchet. Praha / Philadelphia 17:45 1. července 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Jaroslav Svejkovský (vpravo nahoře) bude i ve Philadelphii stát vedle Ricka Toccheta (vlevo). | Zdroj: GETTY IMAGES NORTH AMERICA, Profimedia

„Rozhodnutí to bylo hrozně těžké. Vancouver byl de facto pro celou moji rodinu domovem 19 let. Je to podobné, jako když se člověk má stěhovat do jiného státu,“ říká muž, jehož slibnou hráčskou kariéru ukončily předčasně těžké otřesy mozku.

Svejkovský pak zůstal za oceánem, dal se na práci trenéra a začal ukazovat velký potenciál. Vypracoval se už od mládežnických kategorií a postupně se přesunul ve Vancouveru do role dovednostního kouče slavných Canucks.

„Rick Tocchet je člověk, který mě trenérsky vytáhl. Věříme si, on ví, jakou práci dělám. Zná mé dobré věci i nedostatky, na kterých pak člověk pracuje,“ dodává Svejkovský.

Právě práce je slovo, které uslyšíte od Jaroslava Svejkovského skoro nejvíc. I proto se stává zavedeným pojmem v NHL, kde dokázal zlepšit i současné hvězdy Quinna Hughese nebo Eliase Petterssona.

I přesto ale jeho jméno řada Američanů stále nezvládne vyslovit, i proto sám Svejkovský navrhuje už dopředu přezdívku Yogi. Ve 48 letech patří Svejkovský stále mezi mladší trenéry, přesto by časem mohl uvažovat o pozici hlavního kouče

‚Nemám dost zkušeností‘

„Aby byl člověk hned hlavním koučem, potřebuje hodně zkušeností, což já nemám. Já mám jediný cíl, a to být úplně nejlepší a speciální v tom, co já dělám. To znamená práci s útočníky, práci na přesilovce, rozumět ofenzívnímu stylu hokeje a dát tomu nové prvky a dát do toho výzkum,“ pokračuje český trenér.

Zlepšení ve zmíněných věcech by Philadelphie s jedním z nejhorších útoků poslední doby v NHL uvítala.

„Co se mi v NHL líbí nejvíc, je to, že když člověk dělá roky třeba u juniorky, tak jde pak tisíc kroků nahoru, tedy od mládeže až po NHL. Věřím, že v té situaci můžu být výborný. Určitě hned nemůžu chtít takovéhle velké věci, nad tím vůbec nepřemýšlím. Zatím na to nemám a nemá cenu se nad tím ani zamýšlet,“ říká rázně Jaroslav Svejkovský, třetí český kouč v hokejové NHL.