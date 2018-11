Hanzal si dá sendvič, Mrázek jde ke kamarádům. Díkuvzdání v USA přeruší i NHL, Čechy moc nevzrušuje

„Pro hodně Američanů je to víc než Vánoce,“ říká hokejový brankář Petr Mrázek.

V Severní Karolíně dominuje tenhle svátek vysílání i na čistě sportovní stanici. Její moderátor si libuje nad skvělým tipem od posluchače, a to jen chvíli poté, co ještě rozebíral, jestli se mají během Dne díkuvzdání hrát zápasy v amerických soutěžích.

„Abych řekl pravdu, s Detroitem jsme na ten den vždycky odjížděli na trip. Myslím, že tady bude ten den klidný, všichni budou doma a budou jíst tu kačenu nebo co to mají. Krocana!“ vybavil si Mrázek až s pomocí reportéra Radiožurnálu, co že to Američani jedí.

„Kluci budou asi s rodinami. Já tady mám kamaráda se synem, který odjíždí, a přítelkyně taky odjíždí do Prahy,“ říká český brankář a dodává, že sám si krocana dělat nebude a půjde ke kamarádům, kde třeba tradiční pokrm bude.

Jestli ale někde krocan nebude, bude to jistě v jedné české rodině v Dallasu. A hokejista Martin Hanzal možná ani neví, že bude jako Donald Trump. Jedna z tradic je totiž taková, že americký prezident krocana naopak symbolicky ušetří stejně jako, spíš nevědomky, Hanzal.

„Já chodím vždycky na sendvič. My jsme Češi a neděláme to,“ říká Martin Hanzal.

Během Dne díkuvzdání se v NHL nebude hrát ani jeden zápas, a tak sportovní rádio může místo hokeje vesele rozebírat s posluchači třeba nádivku do krocana.