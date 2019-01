Je super, že jsem měl šanci se něco přiučit, říká Pastrňák o účasti na utkání hvězd NHL

Po třech letech se v utkání hvězd NHL představil český hokejista. Na účast Jaromíra Jágra z roku 2016 v Nashvillu navázal letos David Pastrňák. V San Jose dvaadvacetiletý útočník stejně jako další vybraní hráči oblékl černobílý dres, který byl vyroben z plastových odpadků vyhozených do oceánů.

„Bylo to samozřejmě super. Byl jsem tu s hráči, kteří jsou v tuhle chvíli nejlepší na světě, takže jsem si to moc užíval. Je super, že jsem měl šanci ostatní poznat, dívat se na ně a něco se přiučit,“ prohlásil Pastrňák v rozhovoru pro oficiální stránky NHL už po pátečních dovednostních soutěžích.

Jediný český zástupce při své premiérové účasti na tradiční exhibici byl dokonce nejlepší v přesnosti střelby.

„Moc jsem se na výhru neviděl a nikdy jsem to netrénoval, bylo to podruhé v životě, co jsem to dělal, takže jsem nevěděl, co od toho mám očekávat. Navíc jsem teď nebyl týden na ledě. Byl jsem nervózní po pár hodinách stání na ledě, kdy jsem se ani nedotkl puku. Jsem spokojený,“ usmíval se Pastrňák.

V semifinále utkání hvězd Pastrňák v dresu Atlantické divize nahrál na dva góly. Porážce 4:7 s pozdějším vítězem výběrem Metropolitní divize ale nezabránil. Příští rok se nejlepší hokejisté NHL sejdou v St.Louis.

David Pastrnak - a man of the people. pic.twitter.com/RqkIRXOPzr — Conor Ryan (@ConorRyan_93) 26 January 2019