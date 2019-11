Byl jsem tady před 45 lety, ale na ulici mě pořád poznávají, říká hokejista Václav Nedomanský

V Torontu během nočního zápasu NHL s Bostonem promítali na led obří portrét Václava Nedomanského. V pondělí vstoupí do tamní hokejové Síně slávy jako teprve druhý rodák z českého území a my vás za ním už teď zavedeme na slavnostní program, který uvedení mezi legendy předchází. Toronto 11:48 16. listopadu 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Václav Nedomanský | Zdroj: Profimedia

Václav Nedomanský vyrazil ze svého domova v americké Kalifornii do Kanady, kde v pondělí coby druhý na českém území narozený hokejista vstoupí do Síně slávy NHL.

Václav Nedomanský vzpomíná na své hokejové začátky v Kanadě.

Vrátil se kvůli tomu do města, kde po útěku z komunistického Československa ve třiceti letech svou zámořskou část kariéry kdysi začal. Samotnému uvedení mezi legendy předchází v Torontu čtyřdenní slavnostní program. Zahrnoval i noční zápas NHL, ve kterém domácí Maple Leafs prohráli s Bostonem 2:4.

Hala potemněla a světelné efekty promítají na ledovou plochu Václava Nedomanského jako skutečného velikána - portrét z hráčských let zabírá celou (v jeho případě útočnou) třetinu. Ale když hlasatel zvolá jeho jméno, ohlas z publika je vlažný.

„Mladé lidi už dnes moc nezajímá, kdo je kdo. Ti mladí hráči z NHL už ani neví, že jsem hrál,“ krčí rozpačitě rameny Václav Nedomanský, ale mimo halu má jiné zážitky.

„Byl jsem tady před 45 lety a teď ještě někdy vyjdu na ulici a pořád mě oslovují a pamatují si jméno.“

Osudové Toronto

Toronto je pro něj osudové město. Ze zájezdů ho znal už předtím, ale když v roce 1974 z dusivého normalizačního Československa utekl, aby si splnil přání hrát profesionální hokej s těmi nejlepšími, zakotvil právě tady.

„Tady bylo všechno jiné, novější a hned po měsíci jsem byl v hokejové škole.“ Stěhoval se totiž celý klub, protože Nedomanský nehrál za slavné Maple Leafs, ale za Toronto Toros, klub tehdy nově založené profesionální soutěže WHA, která se snažila NHL konkurovat.

„Muselo se odejít z města, protože se nemohl budovat stadion. Nájmy za zápas byly tak vysoké, že se nešlo ekonomicky udržet. Toronto Maple Leafs byly takový konkurent, že se nedali porazit.“

Takže když teď Václav Nedomanský před zápasem NHL vstupoval za rezervovaného potlesku tribun na modrý koberec s bílým javorovým listem, procházel se vlastně v obýváku dávného úhlavního nepřítele.

Přezdívka Big Ned

A v 70. letech se Nedomanský coby hráč Toros přetahoval o torontské fanoušky mimo jiné i se současným šéfem výboru, který nové členy Síně slávy vybírá. Lanny McDonald byl tehdy hráčem Javorových listů z konkurenční NHL.

„Takže jsem viděl hezkých pár zápasů, kde hrál, protože jsem se na jejich soutěž chodil dívat. A vidět tohohle obřího, silného chlapa, co uměl odrážet hráče a pohybovat se po ledě s tak čirou energií, to bylo něco neuvěřitelného. A když vidíme, jak se prosadil nejen v WHA, ale i v NHL, tak si uvedení do Síně slávy bohatě zaslouží.“

Usmívá se pod svůj mohutný, teď už bělovousý knír předseda výboru Síně slávy a připomíná jednak to, že přezdívku ‘Big Ned’ si Nedomanský v zámoří vysloužil nejen pro svou mohutnou postavu, a také to, že se stal prvním hráčem vyměněným z WHA do konkurenční NHL, takže i vytouženou slavnou soutěž si nakonec zahrál.

„Bylo to nebezpečnější, protože se hrálo bez přileb. Někteří hráči byli blázni, kteří se neštítili někoho hokejkou píchnout do obličeje. Ten sport se hodně vyvinul, pravidla se vyvinula, lepší kontrola a lepší hráči, brankáři. Rád se dívám, když to dobře vypadá,“ říká Václav Nedomanský a v 75 letech po konci spolupráce s klubem z Las Vegas pokukuje po nějaké další.

Tentokrát v roli čestného hosta sledoval vítězství Bostonu, kterému dal kdysi za Detroit svůj první a tím i první český gól v NHL.