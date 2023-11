Brankář New Jersey Vaněček 32 zákroky vychytal výhru proti Chicagu. Gudas byl u obratu Anaheimu

Český hokejový brankář Vítek Vaněček 32 zákroky pomohl New Jersey k výhře 4:2 nad Chicagem. Útočník Ondřej Palát podruhé za sebou nebodoval. Ve druhém zápase nedělního programu Anaheim s Radkem Gudasem porazil Vegas rovněž 4:2. New York 6:47 6. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český brankář Vítek Vaněček výrazně přispěl k vítězství New Jersey Devils nad Chicagem | Foto: David Banks-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Chicago do zápasu s Devils vstoupilo aktivně a po dvou minutách se zásluhou druhé trefy Taylora Halla v ročníku dostalo do vedení. New Jersey skóre otočilo dvěma góly během minuty a půl. Na přesilovkovou trefu Dawsona Mercera navázal v čase 14:41 Max Willman.

Po pěti minutách třetího dějství vstřelil vítěznou branku hostů Curtis Lazar. Ryan Donato v 56. minutě snížil na 2:4, ale poslední slovo měli Devils. V poslední vteřině základní hrací doby pojistil jejich výhru Michael McLeod.

Třináct z celkových 32 zásahů Vaněček vytáhl v první třetině. Zákrok večera vykouzlil v závěrečné minutě prvního dějství, v níž přečíslení dva na jednoho zlikvidoval skvělým skokem proti střele Tylera Johnsona. Český gólman zápas zakončil s úspěšností přesahující 94 procent a podle čísel odchytal nejlepší utkání dosavadního průběhu sezony.

Obrat Anaheimu

Anaheim doma s Vegas prohrával po dvou třetinách 0:2, čtyřmi góly ve třetí části ale zlomil zápas na svou stranu a jako první tým v sezoně obral Golden Knights o všechny body. Dvěma góly řídil obrat Ducks Sam Carrick. Vítěznou branku vstřelil v 57. minutě nejproduktivnější hráč Anaheimu Mason McTavish.

Obránce Radko Gudas počtvrté v sezoně odehrál přes dvacet minut a byl třetím nejvytíženějším hráčem kalifornského celku. K výhře přispěl čtyřmi bloky a byl nejobětavějším hráčem zápasu. Brankář Lukáš Dostál zůstal kvůli návratu týmové jedničky Johna Gibsona pouze na střídačce.

Výsledky NHL: Anaheim - Vegas 4:2 (0:1, 0:1, 4:0)

Branky: 51. a 59. Carrick, 42. Henrique, 57. McTavish - 9. Barbašev, 34. Eichel. Střely na branku: 23:32. Diváci: 15 720. Hvězdy zápasu: 1. McTavish, 2. Gibson, 3. Henrique (všichni Anaheim). Chicago - New Jersey 2:4 (1:2, 0:0, 1:2)

Branky: 2. Hall, 56. Donato - 14. Mercer, 15. Willman, 45. Lazar, 60. M. McLeod. Střely na branku: 34:40. Vítek Vaněček za New Jersey odchytal celý zápas, inkasoval dvě branky z 34 střel a úspěšnost zákroků měl 94,1 procenta. Diváci: 18 388. Hvězdy zápasu: 1. Lazar, 2. Willman, 3. Vaněček (všichni New Jersey).