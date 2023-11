Vaněček v NHL vychytal výhru New Jersey. K triumfu nad Pittsburghem přispěl Palát asistencí

Výsledky NHL:

Montreal - Vegas 5:6 (2:0, 2:4, 1:2)

Branky: 29. a 32. Ylönen, 7. Newhook, 11. Kovacevic, 60. Barron - 23. Howden, 29. McNabb, 32. Marchessault, 37. Theodore, 59. Eichel, 59. Stone. Střely na branku: 28:42. Diváci: 21 105. Hvězdy zápasu: 1. Theodore, 2. Eichel (oba Vegas), 3. Ylönen (Montreal).

Pittsburgh - New Jersey 2:5 (1:1, 1:1, 0:3)

Branky: 7. a 24. Rust - 14. Lazar, 24. Bastian, 43. Bratt, 52. Holtz (Palát), 52. Toffoli. Střely na branku: 23:31. Vítek Vaněček odchytal za New Jersey celý zápas, inkasoval dvě branky z 23 střel a úspěšnost zásahů měl 91,3 procenta. Diváci: 18 321. Hvězdy zápasu: 1. Bratt (New Jersey), 2. Rust (Pittsburgh), 3. Lazar (New Jersey).

Columbus - Arizona 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)

Branky: 22. a 59. Severson - 27. Hayton, 50. Cooley, 51. Crouse. Střely na branku: 41:32. Diváci: 15 909. Hvězdy zápasu: 1. Ingram (Arizona), 2. Severson (Columbus), 3. Crouse (Arizona).

Chicago - Tampa Bay 2:4 (1:0, 0:2, 1:2)

Branky: 13. Reichel, 43. Perry - 25. Point, 40. Sergačev, 52. Hedman, 60. Hagel. Střely na branku: 15:30. Petr Mrázek odchytal za Chicago 58:45 minut, inkasoval tři branky z 29 střel a úspěšnost zásahů měl 89,7 procenta. Diváci: 18 691. Hvězdy zápasu: 1. Hedman, 2. Point, 3. Sergačev (všichni Tampa Bay).

Calgary - Vancouver 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)

Branky: 18. Weegar, 31. Dube, 40. Hanifin, 46. Huberdeau, 59. E. Lindholm - 10. E. Pettersson, 51. Höglander. Střely na branku: 39:22. Diváci: 17 501. Hvězdy zápasu: 1. E. Lindholm, 2. Huberdeau, 3. Greer (všichni Calgary).

Seattle - NY Islanders 4:3 po sam. nájezdech (2:1, 0:1, 1:1 - 0:0)

Branky: 45. a rozhodující sam. nájezd Yamamoto, 10. Beniers, 19. Wennberg - 4. Lee, 35. Cizikas, 42. Dobson. Střely na branku: 32:23. Diváci: 17 151. Hvězdy zápasu: 1. Yamamoto, 2. Wennberg, 3. Beniers (všichni Seattle).

Los Angeles - Florida 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Branky: 2. Fiala, 34. Kopitar - 52. Reinhart. Střely na branku: 27:31. Diváci: 17 243. Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Kopitar, 3. Talbot (všichni Los Angeles).

San Jose - St. Louis 5:1 (1:0, 4:0, 0:1)

Branky: 3. a 34. Hoffman (na obě Zadina), 21. Eklund, 23. G. Smith, 24. Kunin - 54. Bučněvič. Střely na branku: 35:45. Diváci: 10 452. Hvězdy zápasu: 1. Kähkönen, 2. Hoffman, 3. G. Smith (všichni San Jose).