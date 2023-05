Hokejisté Vegas porazili Dallas i napodruhé. ‚O tomhle jako kluk sníte,‘ řekl autor vítězného gólu Stephenson

Hokejisté Vegas v semifinále NHL porazili Dallas na domácím ledě i podruhé a po výhře 3:2 v prodloužení se v sérii ujali vedení 2:0 na zápasy. První utkání v Texasu je na programu ve středu. Las Vegas 8:06 22. května 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté Vegas v domácím prostředí porazili Dallas i podruhé | Foto: USA Today Sports, Stephen R. Sylvanie | Zdroj: Reuters

Golden Knights dvakrát prohrávali, pokaždé ale dokázali srovnat. Na úvodní branku Mira Heiskanena odpověděl v první třetině v početní výhodě Mark Stone a po přesilovkovém zásahu Jasona Robertsona srovnal dvě minuty před koncem Jonathan Marchessault.

Rovněž druhý zápas série tak zamířil do prodloužení, ve kterém Golden Knights stejně jako v úvodním duelu rychle rozhodli. V úvodním zápase na to potřebovali 95 sekund, tentokrát Vegas zajistil Chandler Stephenson vítězství po 72 sekundách.

Stephenson si sedmý zásah v play-off připsal poté, co do utkání vstoupil dvěma tresty za sekání a krosček. O druhé přestávce si ho kvůli tomu vzal stranou na pohovor trenér Vegas Bruce Cassidy.

„Podobné sekání prostě patří k hokeji. Někdy vás za to potrestají, někdy ne,“ řekl kouč. „Ale to druhé vyloučení bylo zbytečné, nechal se vyprovokovat. Sám by vám teď přitom řekl, že v play-off se to takhle nedělá. Zapamatujete si soupeře a hrajete dál,“ dodal.

Podle Cassidyho pohovor zabral a Stephenson hrál ve třetí třetině skvěle. „Dobře napadal, tvořil hru, takže si to zjevně vzal k srdci. Navíc už má něco za sebou a ví, co je potřeba. Hokej je hra o emocích, ale nesmíte se nechat rozhodit,“ řekl trenér.

Odměnou pro Stephensona byl rozhodující gól. „Byl to můj první gól v prodloužení v play-off. A o takových chvílích jako kluk sníte,“ přidal devětadvacetiletý Stephenson, který si nechal puk na památku a dá ho synovi, který v pondělí oslaví roční narozeniny.

Série se nyní přesune na další dva zápasy do Dallasu a Stars věří, že sérii doma zdramatizují. Mrzí je však porážky v prodloužení, které si v probíhající vyřazovací fázi texaský celek připsal už čtyři.

„Nevím, čím to je,“ řekl trenér Peter DeBoer. „Ale i tohle patří k play-off. Líbilo se mi, jak jsme hráli, oproti prvnímu zápasu jsme zlepšili spoustu věcí. A myslím, že v prodloužení jsme měli víc šanci než soupeř. Jen je musíme začít proměňovat,“ prohlásil.

Finále Západní konference play-off NHL - 2. zápas:

Vegas - Dallas 3:2 v prodl. (1:1, 0:1, 1:0 - 1:0)

Branky: 11. Stone, 58. Marchessault, 62. Stephenson - 3. Heiskanen, 30. Robertson. Střely na branku: 24:28. Diváci: 18 358. Hvězdy zápasu: 1. Stephenson, 2. Marchessault, 3. Stone. Stav série: 2:0.