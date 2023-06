Fanoušci Golden Knights berou klub jako své dítě, říká bývalý hráč Vegas Nosek. Sledovat finále NHL ho bolí

Když hráli svoji první sezonu v NHL, dostali se hokejisti z Las Vegas až do finále. Po pěti letech jsou v něm znovu a mohou získat první Stanley Cup ve velmi krátké klubové historii. U prvního finále byl současný útočník Bostonu Tomáš Nosek. Letos mu skončila sezona překvapivě už v prvním kole, kdy favorizovaný Boston vypadl právě s dalším finalistou - Floridou. Praha 14:15 6. června 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Nosek (92) ještě v dresu Vegas Golden Knights | Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Pořád to bolí. Když to vidíte, pro mě osobně je to hodně ‚painful to watch,‘ když to řeknu anglicky.“ V překladu Tomáše Noska jednoduše bolí sledovat aktuální finále. V něm vede Vegas 2:0 na zápasy.

„Můj bývalý tým hraje s týmem, který mě letos vyřadil. Není úplně příjemné se na to finále koukat. Ještě chvíli potrvá, než to překousnu.“ V roce 2018 to hned v první sezoně dotáhli Vegas Golden Knights do finále. S Noskem v sestavě tehdy prohráli s Washingtonem.

Bylo to něco úplně nového pro město hazardu a luxusních hotelů. Noska tehdy vybrali v rozšiřovacím draftu z Detroitu a vydal se za něčím novým. A možná mohl být euforií kolem hokeje na západě Spojených států překvapen.

„Je to jednoduché. Jde o první klub z Vegas, který působí ve čtyřech nebo pěti nejvyšších ligách, které se tu hrajou – baseball, americký fotbal, NBA, MLS a právě NHL. Vegas žádný tým nemělo, a když jsme se tam nastěhovali, tak bylo z lidí cítit, že klub berou jako svoje dítě, o které se budou hezky starat.“

„Myslím, že tak to je pořád. Lidé tam jsou opravdu vděční, že se po X letech dočkali nějakého klubu,“ říká Tomáš Nosek pro Radiožurnál Sport. A mezi tím, co se povedlo Vegas před pěti lety, a současností, vidí určitou podobnost.

„Letos bych to přirovnal k Floridě, u které taky prakticky nikdo nečekal, že se dostane přes Boston a nakonec až do finále. Myslím, že takhle jsme to měli my tenkrát. Všechny hotely a všechna kasina mají výzdobu s tématikou Vegas Golden Knights, takže tam to teď musí žít hodně. Vzpomínám na to rád.“

Teď má Tomáš Nosek ale jiné starosti. Kromě toho, že trochu trpí u sledování současného finále, vyhlíží své další působení. Po této sezoně mu v Bostonu skončila smlouva, další podepsanou zatím nemá a rád by zůstal v partě kolem Davida Pastrňáka.