Chci se dostat dál než do prvního kola play-off, říká Gudas po úspěšném vstupu Philadelphie do sezony

„Podle mě je dobré, že tady netrávíme dost času. Byli jsme tady den před zápasem, takže jsme neměli čas na žádné kraviny. Myslím, že na první zápas to bylo dobré, přebruslili jsme je, což podle mě nikdo nečekal. Po týmové stránce se nám zápas velice povedl,“ přiznal pro Radiožurnál hokejista Philadelphie Jakub Voráček.

Flyers na ledě posledního finalisty Stanley Cupu Las Vegas vyhráli i díky dvěma asistencím českého útočníka 5:2. Kromě Voráčka pomohl týmu i obránce Radko Gudas.

„Přiostřilo se to, před koncem to bylo 5:2 a asi věděli, že to nedokážou dotáhnout. Myslím, že se nám to snažili znepříjemnit, bylo tam pár srážek a potyček, ale nikdo za mnou nepřijel, že by se chtěl vyloženě prát. Ale když tam strkali naše mladé, tak jsme to zkoušeli vyhecovat, jestli se někdo nechce prát, ale nakonec nic nebylo,“ prohlásil možná i s trochou lítosti v hlase Gudas.

V Las Vegas, které hostilo v minulosti třeba boxerský souboj mezi Američanem Mayweatherem a Filipíncem Pacquiaem, se tentokrát neporval. Místo toho si v prvním zápase nové sezony připsal jednu asistenci.

„Chci hrát lépe než loni, chci být důležitější pro tým a chci se dostat dál než do prvního kola play-off. Chci hrát pro tým a nějaké osobní statistiky jsou vedlejší,“ tvrdí Radko Gudas, který za šest sezon v NHL s Tampou ani s Philadelphii nikdy nedokázal přejít přes první kolo play-off.

„Vždycky se zdržuju komentářů o tom, jaká jsou očekávání, a jdu zápas od zápasu. Máme jeden za sebou, zvládli jsme ho, hráli jsme ho výborně, ale máme jich před sebou dalších 81. Sezona je dlouhá, určitě přijdou zápasy, kdy nebudeme hrát dobře, ale tam je důležité, abychom z toho i tak uhráli nějaké body. Tým máme dobrý, tak uvidíme,“ doplnil Jakub Voráček, který byl v minulé sezóně NHL nejproduktivnějším Čechem.