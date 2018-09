Deset zápasů v NHL, jeden gól a dvě asistence. S takovou bilancí se v dresu Vegas Golden Knights po uplynulé sezóně vrátil domů do Mladé Boleslavi hokejový útočník Tomáš Hyka. Přestože většinu sezóny strávil na farmě, se zámořskou misí byl spokojený. Do historie klubu nováčka prestižní soutěže se totiž už v přípravě zapsal zlatým písmem. Mladá Boleslav 12:34 12. září 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Útočník Tomáš Hyka slaví svůj premiérový gól za Las Vegas Knights | Foto: Stephen R. Sylvanie-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

„Byl jsem vůbec první hráč Vegas, který skóroval, což byla hned na začátku velmi pozitivní věc. Šel s tím poprat se o první tým a dostal jsem v průběhu sezony šanci a zahrál jsem si deset zápasů NHL. Pro mě to byla velká zkušenost,“ hodnotil svou premiérovou sezónu v NHL s odstupem času Tomáš Hyka.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Hyka odolal vábení Omsku a bude ve Vegas dál bojovat o NHL

Na druhou stranu i určité zklamání bylo na místě. Při dobrých výkonech v přípravě si totiž hodně věřil, že dostane hned šanci v prvním týmu.

„Těšil jsem se na to, že tam na začátku budu, ale tak bylo to prostě jinak a musel jsem na farmě dokázat, že patřím do NHL. A postupem času jsem si začal zvykat jak na ten hokej, tak na ten systém a pak mě i hokej na farmě začal bavit. Odměna pak byla, že jsem byl povolán a dostal jsem šanci v NHL,“ řekl Hyka.

Tomáš Hyka ovšem zakončil sezónu na farmě a cestu Vegas až do finále NHL sledoval z Evropy. Zahrál si na mistrovství světa a rozmýšlel se, co bude dál. Ve hře byla také KHL.

„Měl jsem nabídku z Omsku, ale nakonec to padlo. Řekl jsem si, že jsem dostal ještě na rok nabídku z Vegas, takže mám na Rusko ještě čas,“ řekl Hyka.

Měl jsem možnost hrát s těmi nejlepšími, vzpomíná na NHL Vrbata. Kariéru ukončil i kvůli rodině Číst článek

Odchovanec mladoboleslavského hokeje přiznal, že nabídka z Ruska byla finančně atraktivnější než ta ze zámoří. Jenže peníze v jeho rozhodování šly na vedlejší kolej.

„Přeci jen NHL je nejlepší liga na světě a po tom úspěchu, co Vegas udělalo, bych tam příští rok měl být i já,“ říká Hyka.

Nová smlouva je v případě pětadvacetiletého útočníka dvoucestná. V NHL bude jeho roční plat 650 tisíc dolarů, na farmě si vydělá o 400 tisíc méně.

„Po sezoně budu v Americe volný hráč. Když budu letos začínat nahoře a pošlou mě dolů, tak půjdu přes waivers, což znamená, že si mě během 24 hodin bude moct vybrat jakýkoliv tým, takže tam jsou šance na to zahrát si NHL větší, ale na to se člověk samozřejmě spoléhat nemůže,“ tuší Tomáš Hyka. Přípravný kemp mu ve Vegas začne 13. září.