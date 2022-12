Černá noc českých brankářů v NHL. Chicagu nestačilo 33 zákroků Mrázka, Vejmelka inkasoval pětkrát

VÝSLEDKY NHL:

Detroit - Tampa Bay 7:4 (2:2, 1:1, 4:1)

Branky: 20. a 59. Rasmussen, 32. a 50. Larkin, 16. Määttä, 44. Söderblom, 58. Perron - 2. Point, 19. Killorn, 34. Colton, 57. Kučerov. Střely na branku: 31:38. Diváci: 19.515. Hvězdy zápasu: 1. Larkin, 2. Rasmussen (oba Detroit), 3. Kučerov (Tampa Bay).



Florida - New Jersey 2:4 (1:1, 1:0, 0:3)

Branky: 5. E. Staal, 37. Luostarinen - 8. a 43. Bratt, 51. Šarangovič, 60. Tatar. Střely na branku: 36:33. Diváci: 17.073. Hvězdy zápasu: 1. Bratt (New Jersey), 2. Luostarinen (Florida), 3. Šarangovič (New Jersey).



Colorado - Montreal 2:1 v prodl. (0:1, 0:0, 1:0 - 1:0)

Branky: 43. Lehkonen, 62. Rantanen - 2. Richard. Střely na branku: 36:20. Diváci: 18.091. Hvězdy zápasu: 1. Rantanen, 2. Lehkonen (oba Colorado), 3. Allen (Montreal).



Chicago - Nashville 2:4 (0:1, 2:1, 0:2)

Branky: 37. Murphy, 37. Entwistle - 10. Niederreiter, 40. Duchene, 42. Josi, 47. Novak. Střely na branku: 39:37. Petr Mrázek odchytal za Chicago 58:28 minuty, inkasoval čtyři góly z 37 střel a úspěšnost zásahů měl 89,2 procenta. Diváci: 15.239. Hvězdy zápasu: 1. Josi, 2. Saros, 3. Parssinen (všichni Nashville).



Dallas - Edmonton 3:6 (1:1, 2:2, 0:3)

Branky: 15. Hintz, 21. Johnston, 38. Seguin - 16. a 57. Janmark, 23. Hyman, 29. Nugent-Hopkins, 52. Foegele, 57. McDavid. Střely na branku: 27:34. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Janmark, 2. Nugent-Hopkins (oba Edmonton), 3. Seguin (Dallas).



Anaheim - Minnesota 1:4 (0:0, 1:1, 0:3)

Branky: 26. McTavish - 37. Dewar, 45. Boldy, 49. Eriksson Ek, 59. Hartman. Střely na branku: 22:42. Lukáš Dostál odchytal za Anaheim 59:31 minuty, inkasoval tři góly ze 41 střel a úspěšnost zásahů měl 92,7 procenta. Diváci: 14.961. Hvězdy zápasu: 1. Boldy (Minnesota), 2. McTavish (Anaheim), 3. Zuccarello (Minnesota).



Vegas - Arizona 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Branky: 49. a 53. Mark Stone, 24. Miromanov, 50. Carrier, 58. Amadio - 25. Välimäki, 52. Fischer. Střely na branku: 34:23. Karel Vejmelka odchytal za Arizonu celý zápas, inkasoval pět gólů z 34 střel a úspěšnost zásahů měl 85,3 procenta. Diváci: 17.711. Hvězdy zápasu: 1. Mark Stone, 2. Stephenson, 3. Miromanov (všichni Vegas).