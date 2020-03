VIDEO: Fanoušci Rangers viděli svého pětigólového střelce po 38 letech, Zibanejad sťal Washington

Historický počin se v nočním utkání NHL New Yorku Rangers s Washingtonem Capitals povedl útočníkovi „Jezdců“ Mikovi Zibanejadovi. Ten vstřelil v základní hrací době do sítě Capitals hned čtyři branky, pátou následně přidal po 33 vteřinách prodloužení, čímž střetnutí v Madison Square Garden rozhodl. Stal se tak teprve třetím hráčem Rangers, kterému se v jednom utkání podařilo vstřelit pět branek. New York 11:13 6. března 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na pětigólové představení domácího hráče čekali fanoušci týmu z New Yorku 38 let. Zibanejad navázal na zápis Marka Paveliche z února 1983, který se v utkání proti dnes již neexistujícímu týmu Hartford Whalers trefil pětkrát jako vůbec první Američan v NHL. Před Pavelichem to v dresu Rangers dokázal ještě Don Murdoch v říjnu 1976.

Šestadvacetiletý Zibanejad se navíc stal teprve čtvrtým mužem, jemuž se v 21. století povedlo v NHL dát za jediný zápas pět branek. Napodobil tak další Evropany: Slováka Mariana Gáboríka, Švéda Johana Franzéna a Fina Patricka Laineho, kterému se podobný kousek povedl v listopadu 2018.

„Puk mě dnes nejspíš pronásledoval. Když se díváte na ty góly, některé z nich byly po neuvěřitelných akcích. Byl jsem ve správný čas na správném místě. Především jsem ale rád, že jsme nakonec vyhráli,“ řekl po utkání novinářům Zibanejad.

Svých pět tref si podobně jako Zibanejad do základní hrací doby a prodloužení naposledy rozložil Rus v dresu Detroitu Red Wings Sergej Fjodorov. Podařilo se mu to v prosinci roku 1996, shodou okolností také proti Washingtonu.

„Je to večer, který si budu dlouho pamatovat. Cítím se oněmělý, nevím, co k tomu víc říct,“ hledal slova švédský hokejista s íránskými kořeny.

Zibanejad, který má letos na svém kontě 38 branek, svým výkonem přiblížil Rangers na dosah míst zaručujících účast v play-off. Tým trenéra Davida Quinna po výhře 6:5 v prodloužení nad Washingtonem ztrácí dva body na druhou divokou kartu, kterou drží městský rival Islanders. Mužstvo z Long Islandu má však oproti Rangers o jedno utkání méně.