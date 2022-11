Brankář Vaněček pomohl k šestnácté výhře New Jersey, jeho tým je v čele NHL. Detroit opět prohrál

Český brankář Vítek Vaněček 35 zásahy vychytal výhru New Jersey 5:3 nad New York Rangers a pomohl svému týmu do čela NHL. Jednu branku poražených připravil Filip Chytil. Do statistik se zapsal také Dominik Kubalík, jehož asistence neodvrátila prohru Detroitu 2:4 s Torontem.

New York 8:26 29. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít