Voráček rozhodl zápas a byl hlavní hvězdou zápasu, Pastrňákův Boston schytal debakl od Caroliny

Útočník Jakub Voráček rozhodl v prodloužení čtvrtečního zápasu NHL o výhře hokejistů Columbusu 4:3 na ledě Buffala. Dvaatřicetiletý kladenský rodák se střelecky prosadil teprve podruhé od loňského návratu k Blue Jackets po desetiletém působení ve Philadelphii. K prvnímu gólu od listopadu přidal Voráček 29. asistenci v ročníku a byl vyhlášen hlavní hvězdou zápasu.

Columbus do utkání vstoupil lépe a v 10. minutě se zásluhou šťastné trefy Jacka Roslovice dostal do vedení. Sabres dvěma góly ve druhé třetině stav otočili a po dvanácti sekundách třetí části zvýšili zásluhou Alexe Tucha na 3:1. Blue Jackets vrátil do hry Brendan Gaunce, jenž ve 45. minutě nenápadnou střelou z úhlu překvapil brankáře Dustina Tokarského.

Závěr zápasu si podmanil Voráček. V 56. minutě zkušený český útočník rozjel přesilovkovou akci, na jejímž konci byl Oliver Bjorkstrand. A po 16 sekundách prodloužení zápas po individuální akci z vlastního obranného pásma a střele přes obránce přesně k tyči ukončil.

Voráček bodoval potřetí v řadě a jako čtvrtý český hokejista v aktuální sezoně NHL překonal hranici třiceti bodů. Rychlejší byli pouze David Pastrňák, Tomáš Hertl a Ondřej Palát.

Nejproduktivnější Čech v soutěži Pastrňák ale tentokrát vyšel naprázdno a nebyl v dresu Bostonu sám, protože Bruins schytali domácí debakl 0:6 od Caroliny. Hurricanes, druhý tým Východní konference, se po dvou porážkách vrátili na vítěznou vlnu a asistencí se na tom podílel Martin Nečas. Také on se přibližuje k třicetibodové metě.

Český centr se zapojil do akce, která předcházela třetímu gólu Hurricanes, a zaznamenal 24. bod v sezoně (8+16). Hlavní podíl na výhře Caroliny měli autor dvou branek Sebastian Aho a tříbodoví Andrej Svečnikov (2+1) a Teuvo Teravainen (0+3).

Asistenci si připsal i Pavel Zacha, jehož New Jersey porazilo St. Louis 7:4 hlavně díky pěti gólům ve třetí třetině. Devils se zásluhou branek P. K. Subbana a Michaela McLeoda dostali do vedení 2:0, Blues ale třemi góly stav utkání otočili a do třetího dějství vstupovali s jednobrankovým náskokem.

Pětibranková smršť v poslední dvacetiminutovce ale zlomila utkání na stranu New Jersey, Zacha se podílel na vítězném gólu.

Výsledky NHL Buffalo - Columbus 3:4 v prodl., Boston - Carolina 0:6, Ottawa - Pittsburgh 0:2, Colorado - Tampa Bay 3:2, St. Louis - New Jersey 4:7, Calgary - Toronto 5:2, Montreal - Washington 2:5.