Pastrňák pomohl Bostonu k vítězství nad San Jose gólem a asistencí, trefil se i poražený Hertl

Domácímu Bostonu se povedl vstup do zápasu a už v první minutě vedl, když se od Pastrňáka dostal puk k Bradu Marchandovi, který pohotově překonal brankáře.

Zacha vstřelil za New Jersey vítězný gól a stal se hvězdou zápasu. Voráček si zapsal pátou asistenci Číst článek

Netrvalo to dlouho a bylo to už 2:0 pro domácí. Derek Forbort nahodil puk na bránu od levého mantinelu a ten proplachtil až za překvapeného gólmana Hilla. A v 17. minutě to byo už 3:0 zásluhou Pastrňáka, který se v přesilovce opřel svým typickým způsobem do kotouče na levém kruhu.

San Jose se podařilo snížit hned vzápětí. Jasper Weatherby zakončil nenápadnou akci přesnou střelou mezi tělo a lapačku domácího brankáře. Bruins si ale vzali tříbrankové vedení brzy po pauze zpět, když se prosadil Jake Debrusk.

Sharks ale ještě nic nevzdali a v poslední části se jim podařilo zápas zdramatizovat. Nejdřív snížil Tomáš Hertl, který šikovně tečoval Vlasicovo nahození, a chvíli po něm se podobným způsobem zapsal mezi střelce i Timo Meier.

Víc ale hostující hráči nezvládli, a tak Boston doma uhájil vítězství 4:3. V nové sezoně vyhrál potřetí ze čtyř utkání.

NHL:

Boston - San Jose 4:3 (3:1, 1:0, 0:2)

Branky: 1. Marchand (Pastrňák), 4. Forbort, 17. Pastrňák, 26. DeBrusk - 17. Weatherby, 54. Hertl, 56. Meier. Střely na branku: 34:26. Diváci: 17.850. Hvězdy zápasu: 1. Marchand, 2. Pastrňák, 3. Forbort (všichni Boston).