Vaněček vychytal proti Dallasu svou druhou nulu v sezoně, Zadina po dlouhé době slavil gól

Hokejový brankář Vítek Vaněček zneškodnil v NHL na ledě Dallasu všech 29 střel, dovedl Washington k výhře 5:0 a připsal si druhé čisté konto v sezoně. David Pastrňák přihrál na oba góly Bostonu, který zvítězil v Arizoně 2:1, a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. Filip Zadina skóroval téměř po dvou měsících a brankou pomohl Detroitu k výhře 3:2 po nájezdech v Pittsburghu. Pavel Francouz přispěl 39 zákroky k vítězství Colorada 6:4 v Chicagu. New York 7:25 29. ledna 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Vaněček měl nejvíce práce v úvodní třetině, v níž zastavil čtrnáct střel. Český gólman dokonce inkasoval po 42 sekundách hry, když se mezi jeho betony trefil Joe Pavelski, ale rozhodčí branku odvolali po trenérské výzvě kvůli ofsajdu.

Úspěšný návrat po zranění, Palát nahrál na vítězný gól proti New Jersey. Z Čechů bodoval v NHL jediný Číst článek

Washington vedl o tři góly už ve 14. minutě, postupně se prosadili Tom Wilson, John Carlson a Trevor van Riemsdyk. Vaněček zastavil za stavu 3:0 efektním zákrokem lapačkou gólovou střelu Tylera Seguina. Hosté následně trefami Connora McMichaela a Nicklase Bäckströma vyhnali z branky Bradena Holtbyho, svého bývalého spoluhráče. Ve třetí třetině už branka nepadla, a tak si Vaněček po dvou týdnech, kdy vychytal New York Islanders, připsal další nulu.

Pastrňák v utkání vypálil pětkrát, ale do statistik se zapsal jako nahrávač. Po jeho akci se ve třinácté minutě poprvé měnilo skóre. Havířovský rodák mohl zblízka zakončovat, ale zvolil překvapivou přihrávku bekhendem mezi kruhy, odkud se prosadil Erik Haula. Ještě v úvodní třetině vyrovnal Nick Schmaltz. Boston rozhodl ve 34. minutě, když Charlie McAvoy využil přesilovou hru. Karel Vejmelka plnil roli náhradního gólmana Arizony.

Zadina se radoval ze svého gólu po osmnácti utkáních. Český útočník dorazil ve 37. minutě v početní převaze puk do branky a dostal Detroit do vedení 2:1. Oba góly Pittsburghu dal Jake Guentzel, který ve třetí třetině vyrovnal. Zápas dospěl až do nájezdů, ve kterých se prosadil pouze Lucas Raymond.

Francouz vychytal v předchozích dvou zápasech nulu a v Chicagu dlouho odolával. Všechny góly inkasoval až ve třetí třetině, v níž domácí snížovali na 2:3, 3:4 a 4:5. Čtyřmi pokusy prověřil českého gólmana Dominik Kubalík, který v utkání nebodoval. Francouz si připsal sedmou výhru v řadě a i díky jeho výkonům Colorado získalo 29 z 30 možných bodů v posledních patnácti zápasech.

NHL:

NY Rangers - Minnesota 2:3 (2:0, 0:2, 0:1)

Branky: 9. Goodrow, 18. Kreider - 33. Fiala, 34. Zuccarello, 42. F. Gaudreau. Střely na branku: 27:34. Diváci: 18.006. Hvězdy zápasu: 1. Fiala, 2. Zuccarello (oba Minnesota), 3. Trouba (NY Rangers).

Pittsburgh - Detroit 2:3 po sam. nájezdech (0:1, 1:1, 1:0 - 0:0)

Branky: 26. a 41. Guentzel - 19. G. Smith, 37. Zadina, rozhodující sam. nájezd Raymond. Střely na branku: 38:32. Diváci: 18.369. Hvězdy zápasu: 1. Pickard (Detroit), 2. Guentzel (Pittsburgh), 3. Raymond (Detroit).

Chicago - Colorado 4:6 (0:0, 0:2, 4:4)

Branky: 42. a 59. Hagel, 43. a 54. P. Kane - 22. a 41. Landeskog, 37. Compher, 43. Newhook, 58. Kadri, 60. Makar. Střely na branku: 43:27. Pavel Francouz odchytal za Colorado celé utkání, inkasoval čtyři branky z 43 střel a úspěšnost zásahů měl 90,7 procenta. Diváci: 17.992. Hvězdy zápasu: 1. Landeskog, 2. Kadri (oba Colorado), 3. P. Kane (Chicago).

Dallas - Washington 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)

Branky: 2. Wilson, 8. Carlson, 14. T. van Riemsdyk, 33. McMichael, 37. Bäckström. Střely na branku: 29:29. Vítek Vaněček odchytal za Washington celé utkání a z 29 střel neinkasoval. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Bäckström, 2. McMichael, 3. Vaněček (všichni Washington).

Arizona - Boston 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Branky: 19. Schmaltz - 13. Haula (Pastrňák), 34. McAvoy (Pastrňák). Střely na branku: 31:37. Diváci: 12.994. Hvězdy zápasu: 1. Pastrňák, 2. Ullmark (oba Boston), 3. Wedgewood (Arizona).