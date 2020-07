Kdo přiletí z Evropy, musí mít čtyři negativní testy na koronavirus, říká o situaci ve Washingtonu Kempný

Po víkendu jim začínají tréninkové kempy před restartem sezony NHL. Není to ale pro hokejisty jednoduchý proces, jak se dostat na led společně s týmem. Kvůli opatřením proti koronaviru to mají těžší ti, kteří přiletěli z Evropy. Potvrdit to může obránce Washingtonu Michal Kempný. Washington 6:51 11. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Kempný (vpravo) v barvách Washingtonu Capitals | Foto: Chris O'Meara | Zdroj: AP

„Začíná se to všechno sjíždět dohromady. Kluci ze Švédska i zbytku Evropy jsou už tady, a teď ještě přijíždějí někteří, co jsou rozmístění po Americe, Kanadě. Ti třeba cestují auty,“ líčí pro Radiožurnál postupný návrat svých spoluhráčů do Washingtonu český reprezentant v barvách Capitals Kempný.

Ti, co nemuseli do letadla a stačila jim cesta po Spojených státech po silnici, mají podstoupit jeden test na koronavirus. Jaký rozdíl oproti tomu, co musí absolvovat Kempný po letu z Česka do hlavního města Spojených států.

„Každý hráč, který přiletí z Evropy, musí mít u nás ve Washingtonu čtyři negativní testy na koronavirus. Po jejich absolvování by mě měla čekat zdravotní prohlídka a teprve po ní mě pustí do procesu, kdy se můžu zapojit mezi kluky a trénovat s nimi na ledě,“ popisuje Kempný poměrně zdlouhavý proces, jak se dostat na led ke spoluhráčům.

A není to tak, že byste absolvovali dva testy za den a měli povinné čtyři negativní testy za dva dny splněné.

„Každý druhý den to bylo, takže to vychází zhruba na devět dní. Každý den také musíme přes aplikaci v telefonu hlásit, jakou máme teplotu, a vyplnit dotazník,“ říká bek, který před přerušením soutěže stihl naskočit do 58 utkání.

Někteří už na led mohou

Rozdíly jsou uvnitř týmu, kdo přiletí, jde na čtyři testy, kdo přijede autem, stačí mu jeden. Ale jinak to vypadá i napříč týmy v NHL.

A tak si Kempný všímá, že tak tomu je třeba v Carolině, kde hrají dva Češi – Petr Mrázek a Martin Nečas. Pro představu, město Raleigh, kde hrají své zápasy místní Hurricanes, je od Washingtonu zhruba pět hodin autem směrem na jih.

„Mráza a Neči letěli později po nás. A ti už normálně trénují na ledě. V každém městě byla situace trochu jiná. U nás v D.C. to docela řádilo.“

Co mají ale všechny týmy stejné, to jsou termíny. V pondělí 13. července začínají tréninkové kempy, ke konci měsíce se 24 celků bude sjíždět do kandaských měst Toronta a Edmontonu, kde se pak začne hrát play-off NHL od 1. srpna.