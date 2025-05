Faksův gól nestačil, jeho St. Louis ztratilo sedmý zápas série s Winnipegem v závěru

Hokejisté Winnipegu po málo vídaném obratu porazili v sedmém utkání 1. kola play-off NHL St. Louis 4:3 v druhém prodloužení a sérii vyhráli 4:3 na zápasy. Blues přiblížil k postupu svým prvním gólem v play-off český útočník Radek Faksa, ale jeho tým v závěrečných minutách ztratil dvoubrankový náskok. Nejlepší mužstvo základní části poslal dál v 97. minutě Adam Lowry. New York 7:48 5. května 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Obránce Dylan DeMelo z Winnipegu | Foto: Cameron Barnett | Zdroj: Profimedia

Do nedělního sedmého zápasu Jets nevstoupili dobře a po osmi minutách prohrávali už 0:2. Ve druhé třetině snížil tečí z ostrého úhlu Cole Perfetti, ale ještě před koncem dějství si Blues vzali dvoubrankový náskok zpět.

Faksa se po přihrávce Nathana Walkera dostal do palebné příležitosti a naložil s ní výborně. I přes blok jednoho z obránců dokázal poslat puk do horního rohu branky a střelou z levého kruhu nedal gólmanovi Connoru Hellebuyckovi šanci.

Ve třetí části se Winnipeg hnal za kontaktní brankou, Blues v čele s Jordanem Binningtonem v brance ale dlouho odolávali. Gól naděje vstřelil v čase 58:04 Vladislav Naměstnikov, jehož střelu z úhlu za Binningtonova záda tečoval bránící Ryan Suter.

Po gólu na 2:3 Jets zamkli St. Louis v obranném pásmu, do šancí se ale dostávali složitě. Na tu klíčovou si museli počkat až do času 59:57, kdy nástřel Kylea Connora od pravého mantinelu našel hokejku Perfettiho, jenž povedenou tečí poslal zápas do prodloužení.

I v dlouhém nastaveném čase rozhodla teč. V závěru druhé přidané dvacetiminutovky napřáhl na modré čáře Neal Pionk a jeho střelu za gólmana Binningtona usměrnil Lowry. Jets po vítězství v nejdelším zápase aktuálního ročníku vyzvou ve druhém kole Dallas.

Západní konference - 7. zápas: Winnipeg - St. Louis 4:3 v prodl. (0:2, 1:1, 2:0 - 0:0, 1:0)

Branky: 32. a 60. Perfetti, 59. Naměstnikov, 97. Lowry - 2. Kyrou, 8. M. Joseph, 40. Faksa. Střely na branku: 47:29. Diváci: 15.225. Hvězdy zápasu: 1. Lowry, 2. Perfetti, 3. Hellebuyck (všichni Winnipeg). Konečný stav série 4:3.