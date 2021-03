Zachův gól v NHL New Jersey na body nestačil. Po dvou asistencích si připsali Voráček a Palát

Hokejisté Olomouce i Hradce Králové vyhráli třetí zápasy a slaví postup do čtvrtfinále play off

Hanáci se s Plzní potkali v play off počtvrté za posledních pět let a poprvé postoupili. Do vyřazovací části šli přitom z dvanáctého místa po základní části, zatímco Plzeň byla pátá.