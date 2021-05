Vrána, Kubalík, Hronek. Reprezentace vyhlíží posily z NHL, předběžně slíbilo účast osm hráčů

Hokejovou reprezentaci by na mistrovství světa mohlo posílit nejméně osm hráčů z NHL. Start předběžně přislíbili obránci Filip Hronek z Detroitu, Radim Šimek ze San Jose a Libor Hájek z New York Rangers a útočníci Dominik Kubalík a David Kämpf z Chicaga, Jakub Vrána s Filipem Zadinou z Detroitu a Filip Chytil z New York Rangers. Praha 16:20 3. května 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Český hokejista Detroitu Jakub Vrána se raduje ze vstřelené branky | Foto: Tim Fuller | Zdroj: Reuters

Vedle útočníka Jakuba Voráčka z Philadelphie, jenž se již dříve z rodinných důvodů omluvil, mužstvo neposílí ani další forvardi Pavel Zacha z New Jersey, Tomáš Hertl ze San Jose nebo brankář Lukáš Dostál z Anaheimu. Zacha a Hertl se omluvili ze zdravotních důvodů, Dostála neuvolnil klub.

Hokejisté přestříleli Němce a vyhráli v přípravě před mistrovstvím světa i počtvrté Číst článek

„Ve hře je stále (brankář) Pepa Kořenář,“ řekl generální manažer reprezentace Petr Nedvěd na pondělní online tiskové konferenci. S ohledem na skutečnost, že například Detroitu skončí klubová sezona již tento týden, není vyloučeno, že někteří hráči se představí již příští týden na Českých hrách v Praze.

„Reálné to asi je, ale teď nemá cenu předbíhat. Bude to pro nás těžké, ale budeme se snažit, aby všichni hráči z NHL dorazili co nejdříve. Teď asi nemá cenu řešit, zda budou hrát, ale doufejme, že jeden nebo dva zápasy odehrají, ale teď nebudeme spekulovat,“ uvedl Nedvěd.

Posily z NHL se mohou teoreticky k týmu připojit až přímo v Rize. „Stejně jako ostatní ale musí absolvovat izolaci, která čítá šest dní. Tři dny individuální a tři dny týmovou. Až sedmý den tak mohou hrát utkání,“ řekl manažer reprezentace Jan Černý.

Povinnou karanténu musí v Lotyšsku absolvovat všichni hokejisté, i proto reprezentace do dějiště turnaje odcestuje již v sobotu 15. května. Šampionát začne v pátek 21. května.

S ohledem na termín MS, program NHL a bezpečnostní pravidla v Lotyšsku je jisté, že reprezentaci již neposílí žádný hráč z celků, které vypadnou v 1. kole Stanleyova poháru.