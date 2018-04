Třinec má své Sediny. Třetí semifinále rozhodli bratři Kovařčíkovi

„Strašně si přeju, abychom to urvali tady, abychom tu mohli oslavit postup do finále,“ říká Radiožurnálu jeden z hrdinů play off Ondřej Kovařčík, člen čtvrtého třineckého útoku mladíků.

Třinec porazil Hradec 5:1 a je krůček od finále. Oceláři rozhodli třemi góly v prvních šesti minutách Číst článek

V pondělním třetím utkání dal jeden gól a na další dva přihrál. Třinec díky dvěma gólům jeho útoku vedl v 5. minutě 2:0, za další minutu dokonce ještě výraznější.

„Naštěstí jsme pak hru kontrolovali. Samozřejmě měli i pár šancí, ale Šimon Hrubec nás drží celou sezonu a ten je pochytá,“ popsal zbývající průběh třetího zápasu dvaadvacetiletý útočník.

Sám vstřelil druhý gól, předtím přihrál na první svému o dva roky mladšímu bratrovi Michalovi. Na konci druhé třetiny se trefil i třetí člen třinecké lajny mladíků David Cienciala.

„David říkal, že dáme gól. A hned jsme dali první. Tak řekl, že dáme dalšího. A dali jsme ho. Pak ho dal i David, takže neuvěřitelné,“ rozplýval se Michal Kovařčík, pro kterého to byl první extraligový gól.

Oběma bratrům, kteří se v dresu Ocelářů v této sezoně výrazněji prosazují, začali říkat podle slavných švédských dvojčat Sedinů.

„Už jsme si na to nějak zvykli. Když nás přirovnávají k takovým šikovným hráčům, jedněm z nejlepších v NHL, tak je to dobře,“ těší přirovnání mladšího Michala Kovařčíka.

'Série ještě neskončila'

Čtvrtý třinecký útok zkrátka v play off řádí. David Cienciala vede kanadské bodování, Ondřej Kovařčík je sedmý a mezi nimi jsou ještě další tři třinečtí Oceláři.

„Série ještě neskončila, Třinec potřebuje ještě čtvrté vítězství a my to budeme chtít změnit,“ burcuje trenér Hradce Králové Václav Sýkora.

Čtvrtý zápas série se hraje od 17 hodin opět v třinecké Werk Aréně a tam Oceláři v letošním play off vyhráli všech pět zápasů. Server iROZHLAS.cz ze zápasu nabídne online přenos, Radiožurnál přímé vstupy.

ja jenom trošku upravim Ciencala 5+7,Ondrej Kovarcik 4+4 i tak je to solidní pocin taky jsem moc nečekal,ze zrovna tato útočná rada bude táhnout Třinec zatím kloboucek dolu:) — Pavel Slovák (@PavelSlovak) 2 April 2018