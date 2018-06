V Česku pomalu mizí nejnižší hokejové soutěže organizované svazem, amatérských je ale pořád dost

Až se po prázdninách rozjedou hokejové soutěže, bude jich - minimálně ve Středočeském kraji - o jednu méně. Na té nejnižší úrovni pomalu mizí zájem hrát ligu organizovanou hokejovým svazem. Nedá se ale říct, že ubývá hokejistů, ti mají dost šancí hrát amatérské ligy. Nastupovat s registračním průkazem v okresním přeboru, to je v Česku už prakticky nemyslitelné. Praha 22:54 29. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokej (ilustrační foto). | Foto: K3 Bohumín

„Nebyl o to zájem. Je to rarita, už to skoro nikde není. Jsou kraje na Moravě, které pomalu nejsou schopny poskládat dohromady soutěž,“ zní z hokejového svazu od Milana Hněvsy, předsedy krajského výkonného výboru.

Ve Středočeském kraji by prostě bylo málo týmů pro okresní přebor i po poměrně nedávném sloučení okresů Kladno, Rakovník, Beroun a Příbram. A tak je tu sloučení dvou výkonnostně odlišných lig - okresního přeboru a krajské soutěže.

„Nezbylo nic jiného než ty kluby sloučit, aby se to vůbec mohlo hrát. Bude se to hrát pod hlavičkou HK Příbram 99,“ říká Jaroslav Střeska, předseda Slavoje Obecnice, klubu, který bude hrát vyšší soutěž až po spojení s jedním příbramským týmem. Za něj mluví Václav Charvát.

„Samozřejmě i pro staršího chlapa to znamená to, že mladí kluci hrají mnohem tvrději, o což my asi taky tolik nestojíme, natírat na mantinel od někoho, komu je dvacet nebolí ho to, kdežto nás to bolí ještě v pátek další týden,“ říká Charvát.

I když to bude bolet, tak se nakonec Obecnice s Příbramí spojí a budou hrát krajskou soutěž. Její odmítnutí ale může mít i jiné než výkonnostní a třeba finanční důvody. Mnoho amatérských soutěží má totiž pravidlo, že v ní nesmí nastoupit hráč, který hraje na krajské úrovni. A o večerní hokej v týdnu po práci prostě amatéři nechtějí přijít.

„Tito hráči by byli diskvalifikováni z neregistrované soutěže. To byl další důvod, proč jsme se do krajského přeboru nepřihlásili,“ říká za HC Lány Vladislav Husák.

Teď už ve vesnici, která má i B mužstvo v amatérské soutěži, registrační průkazy hokejového svazu potřebovat nebudou.

„Přihlásíme se do Rakovníka, do Slaného nebo někam jinam. Každopádně nechceme rezignovat. Pro nás to hokejově znamená, že vypadneme z podstatně kvalitnější soutěže,“ říká Husák.

Kdyby chtěl svaz nejnižší soutěž zachovat, atraktivní by to pro týmy nebylo. Vypadalo by to jako ve Východním Německu v 70. letech, kdy nejvyšší soutěž hrály jen dva týmy. Dynamo Berlín a Dynamo Weiswasser, pořád dokola jen proti sobě. Tohle ale meziokresnímu přeboru ve Středních Čechách nehrozí, protože už není.