Určitě na NHL má. Musí využít každou šanci, komentuje Zajíčkův odchod do Bostonu trenér Orct

Šest sezon a téměř 100 odchytaných zápasů v extralize. S takovou bilancí se brankář Šimon Zajíček přesune na konci léta do NHL. Ve 24 letech podepsal smlouvu s Bostonem Bruins. Radost z toho má také trenér gólmanů v Litvínově Zdeněk Orct. Sedm roků společné práce vyústilo v životní příležitost pro jeho dlouholetého svěřence. Litvínov 14:15 9. července 2025

Podle Orcta odchází Zajíček do klubu NHL téměř jako hotový brankář. „Určitě tak z 90 procent,“ Zdeněk Orct. Ten si uvědomuje, že přesun do zámoří je teprve první krůček na cestě do vysněné nejlepší ligy na světě.

„Když si vezmu růžové brýle, tak bych ho určitě rád viděl v NHL. Určitě na to má a musí dostat příležitost, kterou musí chytit za pačesy. Jinak bude čekat dalších šest měsíců. Můžeme se podívat na Jakuba Dobeše, který se chytil hned a dostal se do toho. Nebo to bude jako cesta Aleše Stezky, kterému to prostě nevyšlo. Strašně moc doufám, že to všem jednou vyjde,“ pokračuje Orct.

Orct už jednoho gólmana pro NHL připravil – Pavla Francouze. Ten z Litvínova nejprve zamířil do Čeljabinsku, ze kterého se až po třech letech přesunul do klubu NHL. Za Colorado ale v první sezóně odchytal jen dva zápasy a zbytek času strávil v rezervním týmu.

Dva odchody do NHL

„U Francouze jde o podobný příběh jako se Šimonem. Odcházel po titulu, a když jsem si myslel, že ještě rok vydrží. Říkal jsem mu, že je jeho odchod urychlený a že jde moc brzy a my musíme hledat nového gólmana. Takže letošní situace je v něčem stejná, ale cesta je dost jiná. Mají společnou pokoru a pracovitost, což je že je základ toho, aby mohli chytat kvalitně. Pracovitost a pokora je pro mě důležitější než talent,“ přibližuje Orct.

Zajíček nebude jediným gólmanem, který v minulé sezoně chytal českou extraligu a výbornými výkony si řekl o kontrakt s klubem NHL. Detroitu se upsal Michal Postava, který dovedl k titulu brněnskou Kometu.

„Určitě je to dobrá vizitka pro český hokej. Když porovnám Zajíčka s Postavou, tak jsou to úplně odlišné typy brankářů a otázkou je, co bude komu vyhovovat v Americe. Tady se hraje jiný hokej, je jiné hřiště a navíc Michala neznám tak dobře, ale jde vidět, že má dobře nastavenou hlavu,“ pokračuje Orct.

„U Michala ale vidím trochu více technických problémů než u Šimona. Všechno se ukáže až časem. Servis pro brankáře je tady velmi nadstandardní, ale nechci to přeceňovat, protože znovu může přijít období, kdy tady tolik kvalitních brankářů nebude. Chodí to ve vlnách, vlastně jako celý život,“ dodává trenér hokejových brankářů v Litvínově Zdeněk Orct.