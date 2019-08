‚Projekt, jaký nemá v Evropě obdoby.‘ V Česku vznikne univerzitní hokejová liga

V Česku se od září bude hrát Univerzitní liga ledního hokeje. Projekt, jaký známe spíš ze Severní Ameriky, umožní mladým hokejistům skloubit sport s vysokoškolským vzděláním. Nové soutěže se v prvním ročníku zúčastní osm klubů z celkem 13 českých vysokých škol, které se utkají o Pohár Jana Palacha. Praha 13:47 4. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Král na tiskové konferenci. | Foto: Michal Krumphanzl | Zdroj: ČTK

„Myslím si, že je to obrovský krok. Do budoucna se z toho může vytvořit soutěž blížící se filozofii v Americe, že by to nemuselo být jen o klucích, kteří už nemají ambici hrát profesionální hokej. Naopak, časem by to mohla být soutěž, přes kterou se hráči po studiu v dobrém hokejovém věku vrátí do profesionálního sportu,“ řekl Radiožurnálu prezident Českého hokeje Tomáš Král.

Ze vzniku univerzitní hokejové ligy je nadšený. Podle něj jde o projekt, který v současnosti v Evropě nemá obdoby. To potvrzuje i Tomáš Hlaváč, předseda České asociace univerzitního hokeje, tedy jednoho z organizátorů nové soutěže.

„Národní liga, která je úzce spojená se vzdělávacím systémem a spolupracuje s profesionální strukturou hokeje, existuje jenom v Americe. Před dvěma lety začala ještě nějakým způsobem v Rusku, takže v Evropě tento projekt nemá obdoby. Pro nás je to velké vítězství,“ řekl Hlaváč.

Cílem univerzitní hokejové ligy je vybudování dlouhodobé soutěže, která bude navazovat na juniorskou kategorii a která nabídne hráčům možnost skloubení hokeje s plnohodnotným vysokoškolským studiem.

Projekt organizovaný Českou asociací univerzitního hokeje a společností UNI Sport CZ podporuje i Česká konference rektorů. Její předseda a rektor České zemědělské univerzity v Praze Petr Sklenička doufá, že soutěž pomůže i k tomu, aby se studenti více ztotožnili se svou unverzitou.

„Strašně důležitou součásti hokeje je obecenstvo. Když naši studenti chodili fandit svým univerzitním týmům, identifikovali se s almou mater možná daleko víc, než když sedí v lavicích,“ uvedl Sklenička.

Organizátoři univerzitní hokejové ligy zároveň doufají, že svým projektem inspirují k podobným vysokoškolským soutěžím i zástupce dalších sportů.

