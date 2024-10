Pardubice vyhlížejí stavbu největší multifunkční haly na světě. S přípravou pomáhá i expert z Edmontonu

Pardubičtí hokejisté by měli mít za necelé tři roky nové domácí prostředí. Většinový majitel klubu Petr Dědek chystá novou multifunkční halu. Ta by měla být největší na světě a stát bude odhadem deset a půl miliardy korun. Klub zveřejnil na svém webu video, ve kterém informoval o tom, že přípravy jsou dál v plném proudu. Pardubice 17:40 17. října 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Vizualizace nové multifunkční arény v Pardubicích | Zdroj: MHAP - Multifunkční hokejová aréna Pardubice

Na začátku měsíce Petr Dědek představil svůj projekt zastupitelům města. Výška haly 60 metrů, u ní obří parkoviště, tréninková plocha a hotel, kapacita pro hokej 22 296 diváků, to by z ní dělalo největší halu na světě, taková není ani v zámoří.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Přípravy výstavby nové hokejové haly v Pardubicích pokračují

„Pro hráče je to motivace. Myslím, že si to Pardubice zaslouží. Směřujeme tam, abychom v roce 2027 v srpnu otevřeli,“ prohlásil majitel klubu Petr Dědek. V uplynulých dnech pokračovaly přípravy projektu. Nahlédnout k tomu mohli i někteří hráči - třeba Lukáš Sedlák, Roman Will nebo Lukáš Radil.

„Vypadá to fantasticky, je to neuvěřitelné. Má to být srpen 2027, to je možná trochu smutné pro ročníky, jako jsem já, ale kdo ví,“ pousmál se Lukáš Radil tomu, jestli si ještě vůbec v novém stánku stihne zahrát.

Významní poradci

Ze Spojených států přijeli do Pardubic i dva významní hosté - Bob Black, který se podílel na přípravách Rogers Place, hokejové haly Edmontonu Oilers, a také Aleš Hemský, který odehrál v zámoří 845 zápasů a s halami a kabinami má svoje zkušenosti, jak sdělil na klubovém videu.

„Myslím si, že jsem radil spíše s kabinou, protože vím, jaká je kabina v Edmontonu, jedna z nejlepších na všech zimácích. Chodím na ty zimáky, vím, jak tam lidi chodí, kde tráví hodně času. Ale spíš to bylo kolem té kabiny,“ prohlásil Hemský

Plány Petra Dědka jsou obrovské. Nejen, že by hala měla být největší na světě, ale měla by disponovat tím nejlepším vybavením, jaké bude v danou dobu k dispozici. „Měla by v té době být nejmodernější v rámci technologie, ale snažíme se, aby i po té stránce ekologie a dalších vychytávek byla nej. Budeme sledovat, co se ve světě děje, budeme snažit ji doplnit o to, co je v tu chvíli nejlepší,“ říká Dědek.

Pomoc regionu

Aleš Hemský musel svou hráčskou kariéru předčasně ukončit, ale i když ví, že si ostrý hokejový zápas v nové areně nezahraje, je přesvědčený, že taková stavba bude významná nejen pro město, ale i pro celý region a stát.

„Myslím si, že pro celé východní Čechy i Českou republiku to bude neskutečné. Jestli budou dělat tolik koncertů, přivede to spoustu lidí. Lidi nebudou muset jezdit do Vídně nebo kamkoliv, ale budou jezdit sem,“ dodal k plánované nové hokejové hale v Pardubicích bývalý hokejový útočník Aleš Hemský.

Projektování nové arény @HCPCE jede naplno. Poprvé jsme se po ní prošli. @MHAP pic.twitter.com/OV8PaU0mR0 — Petr Dědek (@PetrDedekDDreal) October 11, 2024