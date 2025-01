Soupeři jsou hladovější po puku. Neproměňujeme šance, zní z pardubické kabiny po čtvrté prohře v řadě

36. kolo základní části hokejové extraligy proti sobě svedlo Pardubice a Liberec, tedy týmy, které do zápasu šly se sérií z předchozích zápasů. Zatímco Bílí Tygři ji chtěli prodloužit - vyhráli dva zápasy v řadě, hokejisté Pardubic ji chtěli přerušit - třikrát za sebou prohráli. Nakonec obě série pokračují, úspěšná Liberce a neúspěšná Dynama - Liberec totiž vyhrál v Pardubicích 3:2. Pardubice 9:27 13. ledna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Roman Červenka z Pardubic před libereckým gólmanem Petrem Kváčou | Foto: Josef Vostárek | Zdroj: Profimedia

Podle postavení v tabulce se měli radovat hokejisté z východu Čech, ale po bojovném a vyrovnaném zápase se radovali hosté, kteří mohli i po třetím vzájemném střetnutí v této sezoně spustit oslavy. V utkání dlouho prohrávali, ale během sedmi minut ve třetí třetině rozhodli o své výhře.

„Důležité bylo ubránit oslabení a držet stav, kdy jsme prohrávali pouze o jeden gól. Během zápasu jsme se postupně zlepšovali a ve třetí třetině jsme to překlopili na naši stranu,“ popsal hlavní trenér libereckých hokejistů Filip Pešán.

Východočeši přitom do zápasu vstoupili s dobrým pohybem a v první třetině dominovali, z tlaku však vytěžili jen jednu branku a nakonec dovolili hostům vzít všechny tři body. Dynamo prohrálo počtvrté v řadě a jeden z favoritů extraligového ročníku není v dobrém rozpoložení.

„Před třetí třetinou jsme si říkali, že nejsou v ideálním rozpoložení. Jsou sice nahoře, ale první gól by je mohl nalomit - to se potvrdilo a otočili jsme to. Každé vítězství je sladké, zvlášť v naší situaci a my si těch bodů moc vážíme,“ chválil spoluhráče autor rozhodujícího gólu útočník Jaroslav Vlach.

Pardubice se trápí, v duelu s Libercem nestačil ani povedený výkon z první třetiny a výrazná převaha, jak popisuje asistent trenéra Dynama Jan Ludvig.

„Hráli chytrý a trpělivý hokej. Hrajeme na góly, my měli jsme spoustu možností a mohli jsme to rozhodnout dříve, proměňujeme šance. Musím pochválit soupeře, jsou silnější na hokejkách, a co se opakuje znovu a znovu, jsou hladovější po puku,“ myslí si Ludvig.

I když to bylo počtvrté v řadě v extralize s porážkou, tak se přece jen dalo najít něco pozitivního. Alespoň tak to vnímá pardubický mistr světa z Prahy Roman Červenka.

„Každá porážka je k něčemu dobrá. Bylo jich už dost, ale my jsme proti Liberci odehráli dobrý zápas. To tak někdy bývá. Vedete o gól, stačí jedna chyba a na to pak doplatíme. Jsem alespoň rád, že jsme se do těch šancí dostávali, ale neproměňujeme je,“ řekl po prohře s Libercem pardubický útočník Roman Červenka.