‚Touha po úspěchu je tu velká.‘ Pardubice před jubilejní sezonou představily sedm hvězdných posil

Pardubičtí hokejisté si se zveřejněním posil pro příští extraligovou sezonu dali na čas. Nyní konečně odtajnili jména rovnou sedmi nových hráčů, kteří by měli týmu pomoci v boji o nejvyšší příčky. Východočeši budou slavit v příštím roce 100 let od založení klubu a chtějí za každou cenu uspět. Tomu odpovídá i kvalita hráčů, kteří posílí tým na všech postech - v brankovišti, v obraně i v útoku. Kádr Dynama tak bude na papíře hodně silný. Pardubice 20:10 10. května 2022

Od příchodu Petra Dědka coby většinového majitele má tým úplně jiné ambice než bojovat o záchranu v extralize, jak tomu bylo ještě v nedávných letech. Dědek chce úspěch a dvě šestá místa z posledních sezon jeho očekávání rozhodně neodpovídají.

Klub proto v úterý představil sedmičku hráčů, kteří by měli pomoci v boji možná i o titul. Jedná se většinou o reprezentanty a je tak jasné, že kvalita mužstva půjde nahoru.

„Touha po úspěchu je tady velká, chceme si na něj sáhnout. Dva roky za sebou jsme zůstali před branami semifinále, což nás velice mrzelo. I s vidinou toho, že nás příští rok čeká stoleté výročí, jsme se rozhodli v týmu udělat nějaké změny. Chtěli bychom být úspěšní a sáhnout si na medaili, takže jsme se rozhodli posílit všechny posty,“ vysvětloval sportovní ředitel pardubických hokejistů Dušan Salfický.

I když by se zdálo, že v Pardubicích posilu do brankoviště nepotřebují, tak i tam přichází nový hráč. Novým pardubickým brankářem je reprezentant Roman Will, který slavil v lize dvě stříbra s Libercem a vyzkoušel si i nejslavnější soutěž světa - NHL.

„Brankoviště jsme posílili i s ohledem na to, kdyby přišlo nějaké zranění. Sezona je dlouhá a náročná, takže jsme spokojení, že k posílení došlo. Budeme se snažit, aby všichni tři gólmani měli nějaké vytížení a byli schopni kdykoliv naskočit do hry,“ řekl Salfický.

Tři nová jména mají pardubičtí i v obraně - tu vyztuží dnes už bývalý Sparťan Tomáš Dvořák, slovenský reprezentant Peter Čerešňák a extřinecký David Musil, který se v Pardubicích sejde v jednom týmu se svým bratrem Adamem.

„Rozhodli jsme se přivést hráče s reprezentačními kvalitami jako je Peter Čerešňák, který měl úžasnou sezonu v Plzni. Pevně věříme, že na ni naváže u nás a pomůže nám k úspěchu. Přichází David Musil - tvrdý a nekompromisní obránce, reprezentant, navíc ozdoben titulem z Třince,“ pochvaloval si Salfický.

A další trojlístek hráčů posílí pardubický útok. Z ruské KHL přicházejí Lukáš Radil, Tomáš Hyka a Lukáš Sedlák.

„Co se týče útočných řad, přivádíme tři opravdu top hráče, kteří byli velice produktivní v těch nejlepších ligách ve světě. Věříme, že i pomohou klukům, kteří se prosazovali v minulé sezoně, jako je Robert Říčka, Adam Musil nebo David Cienciala Naše ofenzivní síla se výrazně zvedne,“ řekl k sedmičce nových hráčů, kteří posílili pardubické Dynamo sportovní ředitel klubu.

Po tomto doplnění bude patřit kádr Východočechů k nejnabitějším v celé extralize a v čele s trenérem Radimem Rulíkem bude touha po úspěchu velká.