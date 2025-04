Pastrňák boduje, ale Boston se topí v krizi. ‚Takový je hokej,‘ mrzí českou hvězdu v trápícím se týmu

Co Češi nezařídí, to Boston nemá. V posledních zápasech skutečně nenajdete mnoho branek hokejistů Bruins, pod kterými by nebyl podepsaný alespoň jeden z tria David Pastrňák, Pavel Zacha a Jakub Lauko. Hlavně prvně jmenovaný zůstal v Bostonu po uzávěrce přestupů jako téměř jediný hráč, který snese ta nejpřísnější měřítka výkonů. Boston 20:19 1. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít David Pastrňák | Foto: Maddie Meyer | Zdroj: Profimedia

„Přišli jsme o hráče jako Brad Marchand, Charlie Coyle nebo Brandon Carlo. Je to nepříjemné jak po herní, tak po lidské stránce. Strávil jsem s nimi spoustu let, v kabině jsme si rozuměli,“ vyjmenovává David Pastrňák v rozhovoru pro českou formu webu NHL.com hráče, které Boston před koncem přestupového období vyměnil za účelem zlepšení týmu do budoucna.

„Budou mi chybět, ale takový je někdy hokej. Teď na mě leží větší zodpovědnost, ale už tu jsem dlouho a nemám s tím problém. Měl jsem dobré učitele a všichni mi pomáhají,“ přiznává Pastrňák.

Boston trápí produktivita, v posledních sedmi zápasech nevstřelil více než dva góly. Bruins prohráli již osm duelů v řadě. A ve Východní konferenci dělí Boston osm bodů od posledního postupového místa do play-off.

Česká spolupráce

Jedním z mála ofenzivně spolehlivých parťáků pro křidelníka Bostonu zůstává jeho krajan a spoluhráč ze zlatého mistrovství světa Pavel Zacha.

„Pavel je super chlap. Jsme Češi, takže si rozumíme a už od začátku jsme spolu našli dobrou souhru na ledě. Je skvělý bruslař a má neskutečnou střelu. Lidé mu nedávají moc kredit za to, že umí tvořit hru a jak dobře hraje,“ pokračuje rodák z Havířova.

Už od dob Davida Krejčího je Boston pravidelnou zastávkou českých hokejistů. Seznam namátkou čítá jména jako Jaromír Jágr, Tomáš Kaberle, Jakub Zbořil, Ondřej Kaše, Daniel Vladař nebo Tomáš Nosek. A to se ještě sluší připomenout dlouholetá přítomnost slovenského kapitána a obrovské persony Zdena Cháry nebo pár sezon jeho krajana, brankáře Jaroslava Haláka.

Česká parta se na začátku února znovu o něco rozšířila. Zpátky do známého prostředí se z Minnesoty vrátil bojovný útočník Jakub Lauko.

„Je super mít Kubu zpátky. Je to hráč, který přinese spoustu energie jak bruslením, tak aktivitou, ale i v kabině. Jsme rádi, že je zpátky mezi námi,“ těší Pastrňáka, osmého muže v celkové produktivitě všech hráčů NHL.

Po 74 zápasech nasbíral 86 bodů, tedy téměř o polovinu více než druhý spoluhráč v pořadí Pavel Zacha, který získal 44 bodů ve stejném počtu zápasů.