Do Žďáru nad Sázavou míří hvězdy. Charitativní utkání pro místní klub odehrají Pastrňák i Voráček

Zvyšování cen energií znamená také výrazné zvýšení nákladů na chod sportovních klubů. Žďárský hokejový klub kvůli tomu řešil, zda vůbec bude mít dost peněz na novou sezonu. Nakonec se je rozhodl sehnat mimo jiné i prostřednictvím charitativního utkání hokejových hvězd. To se ve Žďáře nad Sázavou uskuteční 19. srpna. Na tamní stadion zamíří hvězdy NHL jako Jakub Voráček, David Pastrňák nebo místní odchovanec Martin Nečas mladší. Žďár nad Sázavou 8:18 3. srpna 2022

Útrobami Žďárského zimního stadionu se rozléhá zvuk kompresorů. Začalo totiž mražení ledu na novou sezonu. Venku je přitom skoro 30 stupňů a náklady na výrobu ledu se tak ještě zvyšují.

„Provoz zimního stadionu hradí město, za což jsme velmi rádi, a město je taky jeden z našich největších partnerů, protože provoz zimního stadionu bychom prostě neutáhli. Dneska výroba ledu s cenami energií je tak šíleně drahá a obzvlášť v těchto teplých měsících,“ říká Martin Nečas.

Právě s předsedou klubu Martinem Nečasem stojíme u hrací plochy, kde se už příští týden začnou prohánět tamní hokejisté. Ještě nedávno přitom vedení klubu nevědělo, jestli se mu podaří na další sezonu sehnat peníze.

„Klub není po finanční stránce v dobré kondici, i když po sportovní je to suprový,“ míní Nečas.

Podle něj proto postupně vykrystalizoval nápad na charitativní utkání hokejových hvězd.

„Když jsem hrával fotbal za mých mladých let v Nový Vsi, tak to byla jediná naše náplň, udělali jsme pět šest výletů nebo zábav, abychom si vydělali na činnost. My jsme přemýšleli letos s nárůsty cen, s dopravou, s tím vším, jak to všechno vylezlo nahoru, tak my bychom sezonu prostě neudělali, tak to byl jediný důvod, že uděláme takovou akci.“

Na starý žďárský zimní stadion díky tomu dorazí taková jména jako Jakub Voráček, Martin Nečas mladší, David Pastrňák nebo čerstvý držitel Stanleyova poháru Pavel Francouz. V nominaci jsou také legendy Patrik Eliáš a Robert Reichel. Zápas se přitom mohl hrát i jinde, připouští Martin Nečas.

„Ale nám to dávalo ten příběh, smysl tady toho malého zimáku - když to řeknu - těch starých smradlavých kabin. Jsou to fajn kluci, že nemají problém zajet a zavzpomínat si na ty staré časy, protože právě z těchto kabin vylezli,“ vysvětluje Nečas.

Výtěžek z celé akce ale nepůjde pouze žďárskému hokejovému klubu, polovinu získá Nadace Jakuba Voráčka, která pomáhá pacientům s roztroušenou sklerózou. 150 tisíc korun pak organizátoři věnují také žďárské neziskové organizaci Popálky.