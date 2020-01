Dvanáctý v historii. Hokejový brankář Rinne skóroval přes celé kluziště a navázal na slavné předchůdce

Pekka Rinne se stal v noci ze čtvrtka na pátek teprve dvanáctým brankářem, který skóroval v nejslavnější hokejové soutěži světa NHL. Finský gólman Nashvillu se v utkání proti Chicagu trefil při power play soupeře do prázdné brány a upravil na konečných 5:2 pro svůj tým. Stejný kousek se naposledy povedl Mikeu Smithovi před více než šesti lety. Chicago 10:54 10. ledna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Brankář Nashvillu Pekka Rinne slaví se spoluhráči svůj gól v zápase proti Chicagu | Foto: Nam Y. Huh | Zdroj: ČTK/AP

Na pochvalu od trenéra to zrovna nebylo. Rinne zpracoval puk za vlastní bránou, upřel zrak na protější konec kluziště a po chvilce míření vyslal přesný pokus do odkryté sítě. Nechybělo přitom mnoho a finský gólman mohl riskantní střelou trefit dotírajícího útočníka Chicaga.

„Je mi jasné, že tohle se člověku povede jednou za život, takže jsem si ten okamžik užil, jak to jen šlo. Když puk klouzal do brány, byl to úžasný pocit,“ citovaly Rinneho oficiální webové stránky soutěže. Sedmatřicetiletý gólman v utkání zároveň 29 střelám v cestě do sítě zabránil.

Nový kouč Nashvillu John Hynes nastoupil k týmu teprve před třemi dny místo odvolaného Petera Laviolettea a Predátoři usilovali o důležitou první výhru pod jeho vedením. S tím si ale finský brankář příliš hlavu nelámal. „Rád hraju holí, vždycky jsem chtěl dát gól. Zdálo se mi, že se puk stáčí doleva a půjde mimo, pak se ale srovnal a skončil v bráně,“ popsal šťastný střelec.

Česká stopa a brankářští ‚kanonýři‘

Rinne doplnil jedenáctku brankářů, kterým byl v NHL připsán gól. Pouze sedm z nich přitom skórovalo přímou střelou, zbylá pětice dosáhla unikátního zápisu po vlastním gólu soupeře. V hokeji musí mít branka vždy autora, a tak i prvnímu skórujícímu muži v masce Billymu Smithovi stačil k historickému primátu paradoxně pouze předchozí úspěšný zákrok.

Podobně se zrodila i jediná česká stopa, která má co dočinění s brankáři-střelci. V roce 2004 to byl útočník Toronta Robert Reichel, který pomohl ke gólové radosti Mikovi Noronenovi z Buffala. Mimochodem, dalšímu Finovi.

„Kanonýry“ mezi gólmany bychom našli dva. A oba zvučného jména, mimo jiné bývalé držitele Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře sezony.

Prvním, kdo skóroval střelou přes celé hřiště, se stal někdejší gólman Philadelphie Ron Hextall. Na svůj kousek z prosince 1987 navíc navázal v dubnu 1989 dokonce v utkání play-off.

Martin Brodeur vychytal New Jersey nejen třikrát Stanleyův pohár, ale připsal si i tři přesné zásahy. Legendární Kanaďan dal ale pouze jeden z nich svou vlastní střelou přes celé kluziště.

Góly brankářů v NHL (přímou střelou jsou tučně zvýrazněné) 9. ledna 2020: Pekka Rinne, Chicago - Nashville 5:2,

19. října 2013: Mike Smith, Phoenix - Detroit 5:2,

21. března 2013: Martin Brodeur, Carolina - New Jersey 1:4,

26. prosince 2011: Cam Ward, Carolina - New Jersey 4:2,

15. dubna 2006: Chris Mason, Nashville - Phoenix 5:1,

14. února 2004: Mika Noronen, Toronto - Buffalo 4:6,

10. března 2002: Jevgenij Nabokov, Vancouver - San Jose 4:7,

2. ledna 2001: Jose Theodore, New York Islanders - Montreal 0:3,

15. února 2000: Martin Brodeur, New Jersey - Philadelphia 4:2,

2. ledna 1999: Damian Rhodes, Ottawa - New Jersey 6:0,

17. dubna 1997: Martin Brodeur, New Jersey - Montreal 5:2,

6. března 1996: Chris Osgood, Hartford - Detroit 2:4,

11. dubna 1989: Ron Hextall, Washington - Philadelphia 5:8,

8. prosince 1987: Ron Hextall, Philadelphia - Boston 5:2,

28. listopadu 1979: Billy Smith, Colorado - New York Islanders 7:4.