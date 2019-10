Bude se ještě zlepšovat, myslí si o Petru Čechovi legendární hokejový brankář Dominik Hašek

Za 4 roky v dresu Arsenalu dokázal Petr Čech chytit jedinou penaltu. Při své premiéře v nejnižší anglické hokejové soutěži ale chytil hned dvě a pomohl svým novým spoluhráčům v Guildfordu k vítězství. Jeho výkon zhodnotil i legendární hokejový brankář Dominik Hašek. Londýn 16:05 14. října 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý brankář Dominik Hašek | Foto: Michaela Danelová | Zdroj: Český rozhlas

Ve fotbalové Premier League vyhrál celkem 280 zápasů a vítězně zahájil Petr Čech i kariéru hokejovou. Svým výkonem během nájezdů dal vzpomenout na brankářskou legendu Dominika Haška, jehož podobiznu má zobrazenou na své helmě.

„Nejen že mě má na helmě, ale všiml jsem si, že i číslo dresu má 39. Je to hezké, člověk si tam většinou dává věci, které nosí ve svém srdci nebo jsou pro něj nějak důležité,“ netajil v rozhovoru pro Radiožurnál své nadšení dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a olympijský vítěz Dominik Hašek. Čechovo rozhodnutí hrát hokej ho překvapilo, nicméně se domnívá, že by se mohl dál zlepšovat.

„Hodně věcí, které se naučil ve fotbale, může teď použít v hokeji. O tom, že má vynikající reakce a že umí předvídat, není pochyb. Záleží na něm, jak se tomu bude věnovat, ale bezpochyby se bude ještě zlepšovat,“ myslí si Hašek.

Dobré reakce a předvídavost Čech předvedl hned při svém premiérovém zápase během nájezdů. Oproti fotbalovým penaltám v nich vidí jeden hlavní rozdíl. „Jediné, co bylo jiné, že jsem své soupeře neznal. Při fotbale jsem za těch 15 let dokázal o soupeřích informace nashromáždit lépe, ale věřil jsem si,“ okomentoval svůj výkon sedmatřicetiletý Čech.

Bývalý brankář londýnských velkoklubů měl čas k hokejovému zápasu nastoupit i proto, že je fotbalová reprezentační přestávka. Jinak je ale zaměstnancem Chelsea, která o víkendech hraje anglickou ligu, a na hokej mu tolik času nezbyde. Tohle utkání by prý ale rozhodně nemělo být poslední.

„Samozřejmě mám spoustu práce v Chelsea v nové roli, takže bude hlavně záležet na tom, kdy budu mít volno, aby ty programy hokeje a fotbalu nekolidovaly a trefilo se to do volného dne,“ připomíná Čech na dotaz, kdy by mohl znovu obléknout hokejovou výstroj. Další volno budou mít fotbalisté kvůli reprezentačním utkáním zase za měsíc.

Hokejovou helmu Petra Čecha zdobí logo Arsenalu a podobizna Dominika Haška:

