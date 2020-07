Jednorázové vypořádání, nebo insolvence. Hokejový Chomutov se ještě nevzdává účasti v první lize

„Teď bude záležet na tom, jestli hráči budou naklonění jednorázovému vypořádání, nebo ne,“ řekl Radiožurnálu šéf výkonného výboru zapsaného spolku Daniel Badinka. S bývalými hráči o tom ale nevyjednávají zástupci chomutovského klubu.

„Hráči slyšeli už asi stopadesátkrát, jak bude všechno vyrovnané, takže na tohle už prostě neslyší. Tím mediátorem musel být někdo jiný a pan Zbořil je jako advokát a právník z hráčského prostředí nejvhodnější osoba,“ prozradil Badinka.

Prezident hráčské asociace Libor Zbořil s bývalými hokejisty neřeší splátkové kalendáře, na které nemá zapsaný spolek peníze, ale jednorázovou částku, která je nižší než dluhy.

„V tuto chvílí nemáme od nikoho žádné rezolutní ‚ne‘ nebo že by bylo víc hráčů, kteří by to nevzali. Na stole jsou jenom dvě verze – jednorázové vypořádání s hokejisty a potom hrát, nebo to skončí všechno v insolvenci a my půjdeme do ústecké krajské ligy. Jiná možnost není,“ řekl Badinka. Ten potvrdil, že Chomutov nadále řeší vstup nového investora do klubu.

„Investor by poskytl prostředky na jednorázové vyrovnání. A potom by se i dále angažoval,“ dodal. Definitivní rozhodnutí, jestli bude hrát Chomutov první ligu, nebo krajskou soutěž, chce mít výkonný výbor zapsaného spolku přibližně 27. července.