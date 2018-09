Nejhorší útok i obrana, poslední místo v extralize. ‚Musíme být buldoci,‘ burcují se v Chomutově

„Je to nepříjemné, ale od začátku sezony jsme pasovaní na jednoznačného outsidera. Zatím si to nepřipouštíme, ale je důležité, abychom to zastavili a pokusili se získat bod, aby si kluci uvědomili, že hokej hrát umí,“ řekl Radiožurnálu chomutovský asistent trenéra Jan Šťastný.

Nejhorší útok a nejhorší obrana rovná se nula bodů a poslední místo. Piráti doplácí na bídnou hru v oslabení. V početní nevýhodě inkasoval už osmkrát.

„Musíme to hrát tak, jak chce trenér. Lézt tam, padat po držkách, blokovat střely a vyhazovat to ven. Taky musíme dělat co nejmíň faulů v útočném pásmu,“ burcuje obránce Bohumil Jank.

Právě nasazení a bojovnost, to by měly být největší zbraně Pirátů. „Od začátku sezony to na tom máme postavené. Jestli máme někoho porážet, musíme být buldoci, kteří se budou srážet a blokovat střely. Chybí nám klid a kvalita do útoku, možná i rozdílový hráč,“ tuší Jan Šťastný.

Po odchodu Michala Vondrky mužstvu chybí vůdce, na příchody zvučných jmen zase v klubové kase nejsou peníze.

„Hlavní trenér a manažer pracoval s nějakým rozpočtem. Mužstvo jsme museli poskládat, abychom to zvládli. Budeme hrát s tímhle týmem a uvidíme, co přinesou další dny. Začátek nám nevychází, ale věřím, že se to obrátí a zlepšíme se,“ nepropadá Jan Šťastný depresi.

O prodlouženém víkendu mají ale hokejisté Chomutova těžký los. Doma hostí Plzeň a v neděli hrají na ledě pražské Sparty.

„Jsou to týmy, které byly pasované hodně vysoko. A kdy jindy se chytit, než s takovým soupeřem. Nemáme individuality, ale máme tým, musíme hrát na 150 procent, když všichni budeme takhle hrát, můžeme bodovat,“ burcuje Šťastný.

Odpolední zápas Pirátů s Plzní začne v půl čtvrté. V Praze hrají Piráti v neděli od tří hodin odpoledne.