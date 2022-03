Tabulka se smazala, říká Eberle, jehož Boleslav v prvním čtvrtfinále dlouho trápila Hradec

„Tabulka se smazala a nastoupily dva týmy, které si jsou rovny. Cíl jsme splnili, jsme v play-off a teď se chceme dostat co nejdál,“ říkal odhodlaně i po prohraném zápase útočník Mladé Boleslavi Jan Eberle.

Herně byl duel vyrovnaný. Na domácích byla vidět delší pauza bez utkání, navíc chybějící kombinaci, která je zdobila v závěru základní části, se snažili dohnat tvrdostí, někdy až za hranicí pravidel a nabídli tak hostům několik přesilových her.

„V play-off se tyhle věci stávají. Chtěli bychom, aby se to nedělo, ale byl to první zápas, byl důležitý, protože po takové pauze to není jednoduché,“ těšilo kapitána Hradce Králové Radka Smoleňáka, že i přes nedisciplinovanost a hroší herní projev dokázal jeho tým získat první výhru.

To Středočechy právě nevyužití přesilových her hodně mrzelo.

„Mrzí nás to, to je jasné, ale musíme se od dnešního výkonu odrazit, který nebyl myslím vůbec špatný. Hradec má první bod a tím to pro dnešek končí. I v Plzni jsme první zápas ztratili v prodloužení. Musíme dát hlavy nahoru a připravit se,“ řekl Eberle.

A připravit se, jak říká Jan Eberle, budou muset mladoboleslavští hlavně na brankáře Filipa Novotného, který byl nejlepším hráčem domácích a svůj výkon málem korunoval i gólem, když se v závěru při soupeřově hře bez brankáře pokusil skórovat střelou přes celé hřiště

„Věří si, jsem jedině rád. Lepší, než kdyby to chytal do lapačky. Věří si, že může rozehrávat, a to nám pomáhá, hlavně obráncům,“ pochválil královéhradeckého gólmana Filipa Novotného Radek Smoleňák.

Další zápas série se hraje už v neděli od 16.00. O dvě hodiny později začne druhé utkání série mezi Třincem a Vítkovicemi, v níž zatím vede Třinec 1:0.