Sparta, Třinec, ale i Liberec. Týmy si před hokejovou play off hlídají největší soupeře

V minulém roce přišli hokejisté i fanoušci o nejnapínavější část extraligové sezóny, tedy play off, kvůli pandemii koronaviru. Letošní ročník nejvyšší domácí soutěže by se měl odehrát kompletní. Boje o titul začnou ve středu. Praha 17:57 8. března 2021

Hráči Třince se radují z gólu během utkání proti Madetě Motor České Budějovice | Foto: Václav Pancer | Zdroj: ČTK

O titul bude usilovat 12 ze 14 týmů, což je novinka. Čtyři nejlepší celky po základní části, tedy Sparta, Třinec, Mladá Boleslav a Liberec, mají už jistou účast ve čtvrtfinále.

Trenér Olomouce Jan Tomajko z nich vybral dva největší aspiranty na celkové prvenství. „Určitě Sparta a Třinec jsou největší favoriti. Záleží na tom, jak si kdo udrží formu, kolik se komu zraní hráčů,“ říká pro Radiožurnál.

V hokejové extralize začne ve středu vyřazovací část. Do předkola play-off nově nastoupí osm týmů místo čtyř. Kdo patří mezi favority na titul a kdo může překvapit?

„Do toho musíme počítat i Liberec, který play off umí hrát. Mým černým koněm může být Mladá Boleslav. Má velice dobrý tým, vyzrálý, který už si sedl,“ přidává další tipy ředitel extraligy Josef Řezníček.

Osm týmů bude bojovat o postup v předkole. Pardubice se utkají s Karlovými Vary, které porazily ve třech ze čtyř vzájemných zápasů v této sezóně.

Stejně si vedla Plzeň proti Olomouci. Oba týmy se v play off potkají počtvrté za posledních šest let. Pokaždé se přitom radovali Západočeši.

„V play off dost rozhodují přesilovky. V sezonách, kdy nás vyřadili, tak v nich vždycky byli silnější. Věřím, že je letos víc pohlídáme a třeba už to zlomíme. Jednou to musí vyjít,“ nevzdává se předem olomoucký obránce Jiří Ondrušek.

Vyrovnaná by měla být série mezi Vítkovicemi a Brnem. V této sezóně se z výhry pokaždé těšili hosté. Podle statistik by měla být nejjednoznačnější partií ta mezi Hradcem Králové a Litvínovem, který proti Východočechům v tomto ročníku neuhrál ani jeden bod.

„Poslední zápasy hrál dobře Litvínov, tak by asi mohl být Litvínov černý kůň,“ varuje před Severočechy karlovarský obránce Michal Plutnar.

Předkolo play off hokejové extraligy se bude hrát na tři vítězné zápasy. Od čtvrtfinále dál už bude muset vítěz každé série vyhrát čtyři duely.

Masarykův pohár získá nejlepší tým nejdříve v pátek 23. dubna, nejpozději pak o týden později, kdy se hraje případné sedmé finálové utkání. Obhájcem trofeje je Třinec, který před dvěma lety porazil v souboji o zlato Liberec 4:2 na zápasy.