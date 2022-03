Vítkovičtí hokejisté bojují s horečkami, žádost o odložení třetího duelu s Olomoucí extraliga zamítla

Extraligový zápas předkola play-off mezi hokejisty Olomouce a Vítkovic oba týmy odehrají podle plánu v pondělí. Ostravané měli na nedělním předzápasovém tréninku k dispozici jen dva hráče a dva trenéry, zbytek mužstva se totiž pere s vysokými horečkami. I proto vedení vítkovického klubu požádalo hokejovou extraligu o odložení třetího duelu série v Olomouci, nebylo jim ale vyhověno. Ostrava 15:35 14. března 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Zleva Tobias Lindberg z Vítkovic a Tomáš Dujsík z Olomouce | Foto: Petr Sznapka | Zdroj: ČTK

„Nemůžeme vyhovět žádosti, a to zejména s ohledem na to, že soupeř s odkladem nesouhlasil. Mělo by to nějaké konsekvence do zbytku série předkola, popřípadě i do další série ve čtvrtfinále,“ vysvětlil Radiožurnálu ředitel extraligy Josef Řezníček.

Zároveň dodává, že pokud by Olomoučtí s odkladem souhlasili, asi by vedení extraligy s odsunutím pondělního i úterního zápasu o jeden den nemělo problém.

„Všechny odklady utkání v rámci řízení vždycky směřujeme k tomu, aby se oba kluby dohodly. To je naprosto legitimní. Situace v play-off je termínově tak specifická, že tady nešlo vyhovět,“ uvedl Řezníček.

Olomouc s odkladem nesouhlasila. Mohla by se totiž dostat do situace, že pokud by se série protáhla na pět zápasů, musela by odehrát tři utkání ve třech dnech. Vedení klubu se k situaci vyjadřovat nechce.

Vítkovice tak budou muset se sestavou improvizovat. Šanci zřejmě dostane několik juniorů, ještě během nedělního odpoledne totiž nemohli Slezané složit ani jednu zdravou lajnu.

„Je to extrémní situace, ještě jsem to nezažil. Postiženo je bez čtyř hráčů a dvou trenérů komplet všechno,“ popisoval trenér Miloš Holaň situaci v kádru Vítkovic.

Jestli se nějak změnila, netuší ani sám Holaň. V rozhovoru na klubovém webu totiž vítkovický trenér přiznal, že ani neví, s kým vůbec do Olomouce odcestuje. Třetí zápas série předkola play-off mezi Vítkovicemi a Olomoucí, která je zatím vyrovnaná 1:1, začne v Olomouci v původním termínu v pondělí od 18.00.