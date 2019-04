Kometa nevyužila dvojnásobnou přesilovku, přesto vyhrála. ‚Popřeli jsme zákon,‘ říká Zaťovič

Vyprodaná aréna se znovu bavila hokejem. Hrálo se ve vysokém tempu. Šance se střídaly na obou stranách kluziště. V zápase odvedli skvělou práci oba gólmani - domácí Roman Will a hostující Marek Čiliak. Liberečtí dvakrát v zápase vedli, jenže ani to jim nestačilo. Brněnští naopak hned ve dvou případech nevyužili dvojnásobnou přesilovku.

„Nešlo to. Viděli jsme, to všichni. Snažili jsme se to změnit, ale bohužel. V té první jsme trefili tyčku. V té další jsme měli málo střel. Musíme si k tomu sednout, podívat se na to a zlepšit to,“ uvedl po zápase pro Radiožurnál útočník Martin Zaťovič. Mrzet to tentokrát brněnský tým nemuselo.

„Popřeli jsme zákony. Vyhráli jsme a jsme za to rádi. Myslím, že je to super pro lidi. Je to napínavé, jsou tam emoce a hodně fyzických kontaktů. Bude to dlouhá série a já myslím, že to bude stát ještě hodně sil,“ dodal Zaťovič.

„Naštěstí Čilo nás podržel. Senzačně vychytal tutovky, které měli. A my jsme tam dotlačili ten třetí gól,“ doplnil Martina Zaťoviče další z brněnských útočníků Jakub Orsava. Přezdívka Čilo patřila Marku Čiliakovi. Semifinálová série v neděli poprvé zamíří do Brna. Pro hráče Komety prý bude po výhře ve druhém zápase jednodušší zregenerovat.

„Vyhráli jsme, takže se mi to teď hodnotí dobře. Jedeme domů za stavu 1:1, dva dny si odpočineme a já myslím, že je dost času. Těch zápasů zase nebylo tolik, takže zregenerujeme a já doufám, že budeme v plné síle,“ říká útočník Jakub Orsava.