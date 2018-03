Rozhodující gól Ocelářů potvrdilo video. 'Nebylo co řešit,' říká střelec Marcinko

Pátý zápas čtvrtfinále hokejového play off mezi Třincem a Pardubicemi kopíroval celou sérii. Třinec vedl 2:0, Pardubice srovnaly a vítězný gól na 3:2 vstřelil necelých šest minut před koncem třetí třetiny Ocelář Tomáš Marcinko. Třinec 8:00 22. března 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Tomáš Marcinko (uprostřed) se raduje z rozhodujícího gólu, ten ale muselo potvrdit video | Foto: Jaroslav Ožana | Zdroj: ČTK

„Jsem rád, že ty góly padly, ale v play-off je úplně jedno, kdo je dává. Jde o to dát o jeden víc než soupeř. Ať je dá obránce, útočník, kdykoli, tak nejhlavnější je vyhrávat zápasy,“ řekl na Radiožurnálu třinecký útočník Tomáš Marcinko.

Slovenská opora Ocelářů rozhodla pátý zápas série s Pardubicemi svým druhým gólem v utkání a zároveň druhým v letošním play-off. Autor šestnácti branek v základní části byl nejlepším hráčem zápasu.

Po jeho vítězné trefě byla posunutá branka Pardubic a rozhodčí raději Marcinkovu trefu zkontrolovali na videu. „Fakt jsem nevěděl, o co tam šlo, proč to šel kontrolovat. Brána byla na místě, možná se trošku posunula, ale dobře víme, že góly se uznávají, i když je branka trošku mimo, ale vrátí se. Nebylo tam, co řešit. Asi si to chtěli ověřit, ale byl to jasný gól,“ nepochyboval střelec.

V Třinci padaly góly hlavně z dorážek, za Pardubice se prosadil Tomáš Svoboda. „Moc hezkých gólů nepadá, většinou je to ubojované, urvané. Rozhoduje se tři metry okolo brány. Bohužel jsme dostali o gól navíc, ale vítězství musí být čtyři. Oni mají zatím jen tři a jedeme k nám. Není důvod k žádné velké panice,“ věří Tomáš Svoboda v sílu domácího prostředí.

Zatím oba týmy vyhrávají před svým publikem. Proto Oceláři necítili před pátým kláním za stavu 2:2 přehnaný tlak.

„My jsme do toho zápasu šli s tím, že to prostě urveme, že jiná cesta není. Nevěřím, že nás Pardubice teď v obou zápasech porazí, nikdo si nepřipouští, že by měl být konec sezony. Vždyť je venku sníh, to se má hrát hokej,“ sebevědomě se usmívá Vladimír Svačina.

Třinec má jistotu nejméně dvou zápasů v play-off, navíc v Beskydech sníh ještě nějaký den vydrží. V Pardubicích se bude hrát šestý zápas v pátek, případné sedmé utkání hostila znovu Werk Arena.