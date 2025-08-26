‚Dostat puk dopředu, kde je to zábavnější.‘ V Plzni si od nové posily Percyho slibují pomoc v přesilovkách
Hokejisté Plzně v létě výrazně obměnili útočné řady a také vyztužili obranu. Do mateřského klubu se vrátil trojnásobný mistr extraligy Jakub Jeřábek a z Vítkovic přišel také kanadský bek Stuart Percy. Toho přilákal na západ Čech asistent trenéra Jiří Veber. "První měsíc v Plzni byl skvělý,“ pochvaluje si kanadský obránce v reportáži Radiožurnálu Sport.
„Minulé léto, když Jirka dostal práci v Plzni, jsem mu napsal gratulaci. Znal jsem ho z Vítkovic. Pak se mě zeptal, co bude příští sezónu, a začali jsme se o tom bavit víc,“ přibližuje kanadský obránce svůj přesun do Plzně. Té by měl pomoct především v ofenzivní části a v přesilovkách, které Škodovce v minulé sezoně příliš nešly.
Poslechněte si reportáž Radiožurnálu z předsezonní přípravy hokejistů Plzně, kterou absolvuje i letní posila Stuart Percy
„Myslím, že trenéři chtějí, abych hrál svůj styl a dostával puk k útočníkům. To je moje silná stránka – dostat puk dopředu, kde je to zábavnější než v té obranné,“ popisuje Percy, který v Česku s rodinou začne čtvrtou sezonu.
„Mimo led si to s manželkou opravdu užíváme. Máme dvě malé děti, takže s nimi trávíme hodně času. Líbí se nám všechna města, kde jsme byli. Navíc cestování není náročné, všechno je blízko. Jsme tu opravdu spokojení. I první měsíc v Plzni byl skvělý,“ pochvaluje si kanadský obránce, který rok strávil v Českých Budějovicích a dvě sezony v Ostravě.
„Zůstanu, dokud mě budou chtít. Doufám, že budu podávat dobré výkony a třeba tu zůstanu i déle než dva roky,“ přibližuje Percy, který v plzeňské kabině potkal dobrého známého - vedle krajana Christopha Lalancetta také Dominika Simona.
„S Dominikem jsme spolu hráli jednu sezónu v Americe za Wilkes-Barre Penguins. Jeho dcera je stejně stará jako naše mladší, párkrát jsme se potkali a byli jsme třeba v parku Škodaland,“ vypráví Percy, který během přípravných zápasů nastupuje ve dvojici s Ukrajincem Igorem Merezhkem.
„Je fajn hrát s ním zápasy, ale taky trénovat spolu každý den a poznávat, jak se na ledě pohybujeme. Myslím, že jsme si podobní – rádi si přihráváme a rozehráváme. Doufám, že budeme dobrá dvojice, pokud zůstaneme spolu,“ myslí si kanadský obránce.