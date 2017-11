Takový potlesk ještě žádný rozhodčí neměl. Zpěvačka nepřišla, a tak zpíval hokejistům hymnu hlavní sudí

V univerzitním hokejovém utkání se proti sobě postavili Akademici Plzeň ze Západočeské univerzity a Lékařská fakulta z plzeňské odnože Univerzity Karlovy. Akademici zvítězili 4:3 v prodloužení, ještě před zápasem ovšem měla zaznít státní hymna. Najatá zpěvačka do haly ale údajně nedorazila, a tak se k mikrofonu postavil hlavní rozhodčí Martin Hucl.

Možnost, že byla celá situace předem promyšlená, se nabízí. Pěvecký výkon sudího byl totiž doopravdy skvělý. Někteří fanoušci na Facebook dokonce napsali, že takový potlesk žádný hokejový rozhodčí ještě neměl. Sám Martin Hucl ale tvrdí, že akce byla opravdu spontánní a k tomu navíc vysvětluje, proč státní hymna v jeho podání zněla skoro až profesionálně.

„Půl hodiny před zápasem za mnou přišli zoufalí organizátoři s tím, že se jim na poslední chvíli omluvila zpěvačka a že nemají nikoho, kdo by jim zazpíval hymnu. No a protože ví, že zpívám a hraju v divadle, tak mě oslovili, jestli bych to nezazpíval. No a já jsem jim na to kývnul,“ popsal Radiožurnálu Martin Hucl.

Právě Akademici Plzeň jsou přitom pověstní tím, že se na svůj hokej snaží upoutat zábavnými způsoby. V létě se třeba pokoušeli do týmu angažovat Jaromíra Jágra.

Natočili k tomu video, ve kterém legendárního útočníka hledali v Kladně a nabízeli mu veškeré výhody, které vysoká škola nabízí. Třeba kartičku do menzy nebo ubytování na koleji.

V tom, že při středečním zápase zpíval státní hymnu rozhodčí Martin Hucl, ale Akademici Plzeň podle svého předsedy Filipa Maloty prý prsty nemají.