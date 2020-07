‚Uděláme všechno pro to, aby se hrálo.‘ Řezníček řeší, co s pohárovou soutěží, dva týmy mají nakažené

Už 4. srpna má začít Generali Česká Cup. Tedy nová pohárová hokejová soutěž určená pro všechny extraligové týmy a doplněná o celky Kladna a Přerova. Jenže start a celý průběh je teď v ohrožení, dva týmy totiž hlásí pozitivní testy na nemoc covid-19. Praha 16:34 24. července 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Ředitel extraligy Josef Řezníček | Foto: Kateřina Korunková/CNC | Zdroj: Fotobanka Profimedia

„U hráče se potvrdil pozitivní test. Celé mužstvo, realizační tým a sportovní úsek jsou v karanténě. Pro nás je to komplikace, protože 4. srpna už začíná prvním zápasem Generali Cup. Budeme to muset řešit s vedením turnaje,“ řekl Radiožurnálu manažer hokejového Litvínova Pavel Hynek.

Stejná zpráva přišla na Český svaz ledního hokeje i z Kladna. Pohárová soutěž se má hrát ve čtyřech skupinách po čtyřech týmech a vedení českého hokeje ji nabídlo celkům hlavně jako přípravu pro extraligovou sezonu.

Nákaza hráčů tak může celý projekt zrušit. O tom ale zatím nechce ředitel soutěže Josef Řezníček ani uvažovat.

„Nejsou to příjemné informace, ale daly se očekávat. Prostředí hokejových stadionů je ideálním prostředím pro ten virus, jak jsem byl ujištěn i nejvyššími autoritami z ministerstva zdravotnictví. Zatím jdeme případ od případu a budeme dělat všechno pro to, aby se zápasy sehrály a nějak jsme ten rozpis poháru naplnili,“ uvedl Řezníček.

Nabourané jsou zatím dvě skupiny pohárové soutěže. Je možné, že by se rozehrály alespoň skupiny, kde nebude prokázaná nákaza?

„Je to jedna z variant. Kde nebudou problémy, mužstva to rozehrají, a zbytek by se to snažil dohrát po uvolnění karantény, pokud by to bylo možné. Pokud by se některé zápasy sehrát nemohly, museli bychom to pak dál řešit,“ dodal Řezníček, který kromě pohárové soutěže řeší v těchto dnech i to, jak bude vypadat nadcházející ročník extraligy.

Poháru Generali České pojišťovny @telhcz, který se uskuteční ve dnech 4. 8. až 22. 9., se zúčastní 16 mužstev, rozdělených podle územního principu ve 4 skupinách. Vítěz získá od společnosti Tipsport finanční odměnu ve výši 1 000 000 Kč.



Více informací ➡️ https://t.co/810smr5Zca pic.twitter.com/7ztH4ebM67 — Český hokej (@czehockey) July 23, 2020