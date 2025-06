Praha stále hledá lokalitu pro nový hokejový stadion. ‚Zájem investorů je velký,‘ míní předseda iniciativy

Praha společně se čtyřmi vysokými školami podepsala memorandum na stavbu nového zimního stadionu. Smyslem dohody je spolupráce města, škol a spolku Univerzitní stadion Praha na vzniku nové haly, která by následně sloužila nejen akademickému sportu, ale i širší veřejnosti. Otázkou stále zůstává proces financování a lokalita stavby. Celý proces přibližuje pro iROZHLAS.cz předseda Univerzitní ligy Tomáš Hlaváč. Praha 12:38 13. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Hokejisté UK Kings Prague | Zdroj: univerzitnihokej.cz

Memorandum zavazuje ke spolupráci mezi čtyři největší školy v Praze - Česká zemědělská univerzita (ČZU), České vysoké učení technické (ČVUT), Univerzita Karlova (UK), Vysoká škola ekonomická (VŠE). Všechny zmíněné školy mají svůj tým v Univerzitní hokejové lize.

„Doufám, že v co nejkratší době najdeme a vybereme pozemek. Vidíme centra univerzitního sportu ve světě - ty nám ohromně chybí a je vidět, že studenti ze středních škol mnohdy odcházejí jinam. Chceme tady vybudovat něco, co bude konkurovat evropským sportovištím, ale hlavně Spojeným státům,“ prohlásil po podpisu memoranda radní pro oblast školství a sportu Antonín Klecanda (STAN).

„Na spolupráci se ale nás doptávali i jiné školy, měli jsme kontakt například s Vysokou školou chemicko-technickou (VŠCHT). Pokud se do budoucna iniciativa rozšíří, tak bychom je určitě chtěli do procesu zapojit. Zatím ale fungují pouze čtyři dlouhodobě angažované školy,“ popisuje Hlaváč, předseda České asociace univerzitního hokeje a Univerzitní ligy

Podle Hlaváče dala deklarace zelenou k tomu, abych mohli strany zahájit další kroky – tzv. „fázi dva“, tedy hledání pozemků a systémů financování.

„Některé lokality už máme vytipované a časem je odhalíme. Teď se vše prověřujeme. A s budoucími místy musíme také vyřešit územní plán a charakteristiku oblasti. Zatím můžu prozradit, že máme užší okruh 3 lokalit a podpis smlouvy nám dává možnost se posunout dále,“ popisuje Hlaváč.

Financování projektu

Součástí dohody je také společné řešení financování projektu. Podle účastníků jednání existuje několik variant - pomoct může magistrát, univerzity, soukromý investor nebo dotace od Národní sportovní agentury (NSA).

„Mluvili jsme s investory a společně se snažíme o počítání návratnosti financí. Zájem je velký a sehnat finanční prostředky bude nejmenší problém projektu,“ upřesňuje předseda Univerzitní ligy.

„Probírali jsme to i s NSA. Nemáme žádné výhradní postavení, NSA podporuje jakoukoli sportovní výstavbu. Takže by teoreticky byla možnost si požádat o dotační příspěvek, ať už by to financovalo město nebo spolek přes soukromé investory,“ pokračuje Hlaváč.

„Brzy popíšeme, jak by měl stadion vypadat, jaké by měl parametry a využití. Nechceme, aby to byla megalomanská stavba, zároveň to ale nemůže být klasická tréninková hala. Musíme mít k dispozici místo na regeneraci, sklad věcí a možnosti k uspořádání větších utkání,“ dodává Hlaváč.

Čtvrtá kompletní sezona Univerzitní ligy, tedy celkem 147 zápasů, skončila v polovině dubna. Titul oslavili UK Kings Prague, z hlediska návštěvností se Univerzitní liga zařadila na páté místo mezi národními soutěžemi v Česku. Celkem si našlo na univerzitní hokej cestu přes 78 tisíc diváků.

Signatáři memoranda zleva - Radek Holý, prorektor pro řízení kvality z ČVUT; Petr Dvořák, rektor VŠE; Milena Králíčková, rektorka Univerzity Karlovy; Bohuslav Svoboda, primátor Prahy; Petr Sklenička, rektor České zemědělské univerzity; Antonín Klecanda, radní pro oblast školství, sportu a volného času; Tomáš Hlaváč, člen představenstva spolku Univerzitní stadion Praha; | Foto: Tomáš Petrilák | Zdroj: Český rozhlas