Sparta je v předkole na pokraji vyřazení. 'Musíme všechno zlepšit,' říká útočník Pech

Hokejová Sparta musí v sérii proti Liberci už jen vítězit, jestli se chce ještě udržet v boji o titul. Pražané si účast v předkole zajistili na poslední chvíli a zatím jim to v něm nejde podle představ. Po první dvou utkáních prohrávají 0:2 a jsou jednu porážku od vyřazení. Poslední krok k postupu do čtvrtfinále naopak chybí jejich soupeři z Liberce. Liberec 11:30 9. března 2018

„Spartě jde o všechno, ale my bychom to už taky chtěli ukončit. Ale určitě to nebude lehké, Sparta už třetí třetinu hrála trochu jinak, chodili na risk, ale nevím, jestli se tak budou prezentovat i v Praze. My musíme hrát jednoduše přes střední pásmo, všechny puky dostávat do jejich pásma a tam se udržet na puku a být nebezpeční,“ říká liberecký obránce se zkušenostmi z NHL Ladislav Šmíd.

V posledním utkání série se od rozhodnutého stavu víc shazovaly rukavice, než aby se hrál hokej hodný play-off.

„Máme strašně moc oslabení, a naopak máme málo přesilovek. Kolikrát to rozhoduje zápasy a právě teď s Libercem se dá říct, že to rozhoduje," ví sparťanský Richard Jarůšek.

Neprat se - i to je jedna z cest za případným úspěchem a prodloužením sezony minimálně do soboty. Sparta už nemůže čekat, prohrává 0:2 a její nabitý kádr posílený z KHL třeba o Řepíka s Buchtelem je jedno utkání od konce sezony.

„Jsme o krok nebo o dva pozadu, prohráváme strašně soubojů, nejsme na těch pozicích, kde bychom měli být, ani nevyjíždíme pořádně s pukem z pásma. Takže musíme všechno tohle zlepšit. Celé je to o pohybu, jen umět zareagovat na tu jejich hru,“ říká útočník Pražanů Lukáš Pech, aktuálně poslední střelec Sparty v této sezoně.

Pech není z těch, kteří by se pouštěli do bitek, jako to ukázali Jarůšek s Lakatošem, a disciplinovaný výkon očekává nejen od svého týmu kouč Liberce Filip Pešán.

„Myslím si, že bude mít poloviční emoce. Sparta ví, že musí, a my víme, že strašně moc chceme. Takže si myslím, že si každý emoce pohlídá a že ten zápas bude disciplinovaný,“ říká Pešán.

Liberec má šanci sérii ukončit už dnes večer, hrát se začne v půl sedmé a Sparta musí vyhrát, jinak pro ni skončí sezona. A poslední radostí by tak zůstala emotivní oslava brankáře Aittokallia z předposledního kola základní části, kdy Sparta slavila postup do předkola play-off. Z desátého místa. A to by pro ni byla slabá náplast.