České hokejistky mění v zámořské lize týmy. Tejralová míří do Seattlu, Křížová do Vancouveru

Obě Češky mění tým v PWHL poprvé. Reprezentační kapitánka Tejralová strávila dosavadní dvě sezony v Ottawě pod vedením trenérky národního celku Carly MacLeodové a letos hrála finále proti Minnesotě. Devětadvacetiletá pražská rodačka loni podepsala s Charge dvouletou smlouvu, Seattle si ji vybral hned jako svou první posilu.

Heading to the West Coast! Aneta Tejralová has been selected by PWHL Seattle in the PWHL Expansion Draft! #93HS pic.twitter.com/FMrgpM3MV6