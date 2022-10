Po přeřazení na farmu už jsem nechtěl na něco čekat, říká Kempný po přestupu do Sparty

Hokejová extraliga vítá další velké jméno. Po sedmi letech se vrací do české nejvyšší soutěže Michal Kempný. Za tu dobu stihnul rodák z Hodonína a někdejší hráč brněnské Komety skoro 250 zápasů v NHL a s Washingtonem získal Stanleyův pohár. Praha 16:13 24. října 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Michal Kempný ještě v dresu Seattlu Kraken | Foto: Steven Bisig-USA TODAY Sports | Zdroj: Reuters

Jste zpátky v České republice. Kdy se zrodila myšlenka o návratu?

V přípravě jsem odehrál jeden celý zápas. Ve druhém jsem utrpěl otřes mozku, takže jsem se dával dohromady a nestihl jsem žádný další přípravný zápas odehrát. Potom jsem byl poslán na farmu, z čehož jsem nebyl úplně nadšený. Na farmě jsem odehrál dva zápasy a na rovinu přiznám, že jsem nechtěl být ve stejné situaci jako loni, kdy jsem pořád na něco čekal. Takže jsme se s rodinou rozhodli a teď jsem tady.

Proč jste si vybral Spartu?

Se Spartou jsem byl předběžně domluvený, že když by mi to nevyšlo v Seattlu, tak že můžeme jednat dál. Vážím si toho, že nabídka na stole pořád byla. V Praze jsme doma, máme tady zázemí, takže pro mě a mojí rodinu to bylo jednoduché rozhodnutí.

Kluky ze Sparty navíc znám. V létě jsem s nimi i trénoval. Některé znám i z nároďáku a jiných působišť.

Po podpisu jste říkal, že do zápasu s Vítkovicemi byste už měl zasáhnout. Pořád to platí?

Platí. Byl jsem rád, že budu mít pár dnů, abych se trošku aklimatizoval a dobře potrénoval. Ve středu bych mohl začít.

Nemrzí vás, že jste nestihl páteční zápas s Kometou?

To mě čeká. S Kometou budeme hrát ještě třikrát. Asi to tak teď nemělo být, ale těším se na ty zápasy. Na páteční zápas Kometa-Sparta jsem se díval a byl jsem příjemně překvapený z úrovně toho zápasu, tempa i atmosféry. Myslím, že i díky příchodům kluků ze zahraničí šla liga nahoru.

Vyhrál jste Stanley Cup, tak jak velkým lákadlem je vyhrát domácí extraligu?

Je to jedno z lákadel, které mě sem přivedly. Sparta má ambiciózní tým. Loni tu byli blízko, aby to zvedli nad hlavu. Já budu dělat všechno proto, abychom to zvedli tuhle sezonu. Je to něco, co mě láká a půjdeme za tím jako tým.