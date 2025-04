Pardubice jsou ve finále favoritem, ale Brno cítí šanci. Pokud to půjde, Sedlák bude hrát, říká Procházka

Už ve čtvrtek 17. dubna startuje finálová série play-off Tipsport extraligy mezi Pardubicemi a Brnem. Uzdraví se Dynamu klíčoví hráči a využije Kometa euforii z vítězného sedmého semifinále na ledě Sparty? Jsou ceny vstupenek na bitvu o zlato přestřelené? Jak je možné, že se všechny zápasy baráže o extraligu odehrají na ledě Olomouce? Poslechněte si Čistou hru a užijte si vrchol extraligové sezony v našich přímých přenosech. Čistá hra Martina Procházky Praha 11:00 16. dubna 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Zdálo se, že Sparta do sedmého zápasu nedala celé srdce. Martine, jak jsi viděl její nastavení na klíčový duel ty?

Ještě se musím vrátit k šestému zápasu série, kde hráčům Komety minimálně dvě třetiny vůbec nešly nohy. Byli zatavení a Sparta tak vyhrála vcelku s přehledem. V posledním utkání série se ale Kometa vrátila ke stylu taktiky, který používala v úvodních dvou zápasech. Hráli dobře do defenzivy a čekali na šanci. Nikam se netlačili a jak říkal i kolega Petr Kadeřábek, tak hráli styl alá Třinec. Převaha Sparty byla, ale nebyla vůbec efektivní. Jinak Brno mělo pětatřicet zblokovaných střel, což je famózní číslo. Série se ale rozhodla jindy, než v sedmém utkání.

Gól nohou

Diskutabilním momentem sedmého utkání byl gól Jakuba Fleka na 2:0 pro Brno. Bylo to podle tebe úmyslné kopnutí do puku?

Byl jsem překvapený. Za mě takové nastavení brusle je poloviční kopnutí. Je to na zvážení rozhodčích. Šéf rozhodčích Pešina nám ale vysvětlil, že je to tak v pořádku. Nesmí tam být kopnutí. Přišlo mi to trochu fotbalové.

Posluchač Jiří: Překvapilo Martina Procházku, že týmy v semifinálové sérii Sparta - Brno dokázali využít k výhře domácí prostředí jen jednou? A dokázal během kariéry využít podpory domácích fanoušků?

Když jsme hráli play-off na domácím kluzišti, tak se mi hrálo lépe. Většinou jsme se snažili doma víc útočit, než když jsme hráli venku.

V sérii Brna se Spartou mi přišlo, že když Kometa chtěla hrát se Spartou rovnocennou partii, tak na to doplatila. Potvrdilo se to, že když Kometa hrála úsporný hokej, kdy hrála, co potřebovala, viz pátý a sedmý duel, tak uspěla. Naopak Sparta když přijela do Brna, tak tam nepřijela bránit, ta ji přehrávala i tam. Sparta venku vyhrála útočným hokejem a doma prohrála, protože Kometa to dobře odbránila a Sparta se dopustila velkých chyb. Venku Sparta tolik chyb nedělala.

Pohled na finále a ceny vstupenek

Co s Pardubicemi před finále udělá to, že budou oproti Kometě odpočatější, ale zároveň jim chybí klíčoví hráči?

Myslím si, že pokud to jen trochu půjde, tak Lukáš Sedlák do finálové série naskočí. Čtvrtfinále i semifinále zvládly Pardubice skvěle po defenzivní stránce a ve výborné formě je i brankář Roman Will. Kometa může mít výhodu v tom, že je pořád v zápasovém rytmu a navíc může čerpat ještě z euforie po nedělním triumfu nad Spartou. Pardubice budou v sérii favoritem na vítězství, ale pokud Brno znovu zapne mód s obětavostí, skvělým brankářem a vůli, tak to může být zajímavé.

Myslíš si, že přijede Brno do Pardubic znovu s pevným defenzivním blokem nebo si dovolí trochu víc?

Předpokládám, že od začátku se nebudou snažit hrát nějak otevřeně. Oni ví, že i na malý počet střel jsou schopní urvat zápas. Brno se může zase zaměřit na to, aby zvládlo první utkání série a dostat favorita pod tlak.

Finále extraligy není úplně levná záležitost pro fanoušky. V Pardubicích dle určitých sektorů jsou ceny na sezení od 500 do 2000 korun. V Brně je ale jednotlivá cena 1890 korun a je jedno, kde člověk sedí. Není to už moc?

Tisícovka rozdíl v místě na sezení a na stání je mazec. Je to hodně natažené. Je to ranec, ale finále.

Petr Tomášek: Není to fér vůči těm nejvěrnějším. Na finále v Brně přijdou ti, co běžně nechodí a najednou chtějí vidět Kometu ve finále. Je totální extrém, aby nejvěrnější fanoušci, kteří chodí na každý zápas v sezoně, nyní dali šest tisíc korun, pokud by třeba Kometa hrála třikrát doma ve finále.

Martine, dřív se na tebe jezdili lidé dívat, nyní funguješ v roli spolukomentátora zápasů na Radiožurnálu Sport. Ale kupoval sis někdy vstupenku na hokej jako divák?

Ani nevím, jak funguje nákup vstupenek. Je pravda, že jsem se k nim vždy nějak dostal. Jako hráč, dorostenec, zástupce médií. Když se mě někdo ptá, zda bych neměl nějaké lístky na zápasy, tak říkám, že nevím, jak bych je sehnal. (smích)

Baráž v Olomouci

Co říkáš na to, že se baráž o extraligu bude hrát na jednom místě a to pouze na stadionu v Olomouci?

Je to nesmysl. Pokud by se hrálo ještě na nějakém neutrálním hřišti, tak budiž. Ale že bude hrát Jihlava všechny zápasy venku na půdě Olomouce, to je špatně. Jihlava s tím nakonec souhlasila, rozhodla se, že z ekonomických důvodů to pro ni bude nejpřijatelnější varianta. Bude to pro ně ale velké mínus. Je volná O2 aréna, po konci Sparty, tak si to Jihlava mohla pronajmout tam. (smích)

Blíží se i start mistrovství světa v hokeji a česká reprezentace odehrála v Regensburgu dva přípravné duely proti Německu (oba vítězně 7:0 a 1:0). Jak se ti líbily výkony na začátku přípravy na MS?

První utkání zvládli ve velké pohodě, uvolněně a ani brankář Německa nepředvedl nic moc. V druhém duelu si Němci ale řekli, že musí přidat, víc bruslili a rázem to bylo vyrovnanější. Český tým v prvním zápase podržel Ondřej Kacetl, v druhém pak Dominik Frodl. Dva zápasy s nulou, podle mě panuje dobrá pohoda v týmu.

Martine, jak se stavíš k tomu, že Litvínov bude v nové sezoně vést nový trenérský triumvirát v čele s Michalem Brošem?

Překvapilo mě to. Michal Broš byl šéftrenérem mládeže v Jihlavě a najednou bude hlavním trenérem u A-týmu v Litvínově. Těším se, co předvede se svými kolegy.

